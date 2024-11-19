世界互聯網大會聚焦AI迎新局 消息指國務院副總理丁薛祥或出席

2024年世界互聯網大會烏鎮峰於11月19日至22日在烏鎮舉行。據了解，今年，「互聯網之光」博覽會將聚焦人工智能（AI），全球53個國家和地區的665個企業參展，創下新紀錄。



今年世界互聯網大會不只規模更大，參考的國家和企業更多。有消息指，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥也將抵達烏鎮參加世界互聯網大會，《香港01》記者在世界互聯網大會現場了解到，今年烏鎮世界互聯網大會的維安也全面升級。



《香港01》記者在世界互聯網大會現場了解到，今年烏鎮世界互聯網大會的維安也全面升級。（01記者攝）

今年博覽會主題是「擁有以人為本、智能向善的數字未來——攜手構建網絡空間命運共同體」，本次博覽會更加聚焦AI，設置有AI大模型、AI數據算力、AI安全等前沿技術類主題展區。包括可以透過「AI」和虛擬李白對飲、拿起「AI畫筆」繪制山水畫，無人駕駛汽車、帶路機械人等。

古鎮加上科技：世界互聯網大會新的十年

有著7000多年悠久歷史和1300多年建鎮史的烏鎮，位於浙江省嘉興市桐鄉北端。2024年是中國全功能接入國際互聯網30週年，也是世界互聯網大會烏鎮峰會舉辦第二個十年的開局之年。

2024年世界互聯網大會烏鎮峰於11月19日至22日在烏鎮舉行。(01記者攝)

烏鎮是一個水陸交通發達的古鎮。（01記者攝）

烏鎮網際網路國際會展中心設計師王澍曾稱，「烏鎮有著碎片化、平民化的結構，這與網際網路的本性是一樣的。所以，表面上兩者並不搭界，本質上卻非常有聯絡。」

烏鎮從千年古鎮成為科技之鎮，遊客線上「一站式」訂購旅遊出行需求、烏鎮西柵景區無線網路全覆蓋、無紙化景區導覽服務遊客出行，產業變革也激發了「數智潛能」。

當地數字經濟相關企業由首屆大會12家增至上千家；過去的「三絲一紡」變為如今的「三智一網」；「烏鎮之光」超算中心和聯通智算中心相繼落成、投用。

在世界大互聯網大會會持續釋放的紅利中，一座「國際網際網路小鎮」加速建成，烏鎮世界互聯網大會已然成為一個傳統與科技完美融合的閃亮名片。