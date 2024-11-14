江蘇女Airbnb 訂濟州島酒店　搞錯貨幣被扣￥60000　網民評價兩極

來自江蘇無錫的肖女士，早前透過Airbnb（愛彼迎）App預定韓國濟州島某酒店房間，卻誤將房價的貨幣看成韓元，回國後才發現被扣款逾6萬元（人民幣，下同）。

有網民稱，該酒店房價普遍約千元，不解價格為何突然暴漲，懷疑是房東定錯價格單位。

經過多次與客服和房東溝通，11月13日，肖女士最終獲Airbnb 全額退款。



《上游新聞》報道，肖女士與朋友去韓國濟州島旅遊，10月13日入住該酒店式公寓一晚。她介紹，當時Airbnb App顯示房間總價為6萬多，「因為這也不是什麽高級酒店，我們以為是6萬多韓元，就訂了」。

10月16日，肖女士回國後發現被扣款逾6萬元，她致電Airbnb 詢問，獲回覆所有標價是商家自主行為，與平台無關。截圖顯示，當時Airbnb App上該酒店房價為￥51933/晚。

截圖顯示，當時Airbnb App上該酒店房價為￥51933/晚。（上游新聞）

事後，肖女士立即投訴，並與房東取得聯繫。房東表示，只要Airbnb 願意處理，他就願意退款。截圖顯示，Airbnb 在本訂單改取了過萬元的中介費和服務費等。對此，Airbnb 解釋是房東沒有全額退款，因此平台無法退中介服務費。

肖女士提供的截圖顯示，Airbnb 客服多次拒絕她退還差價的要求，並表示，zd2如果在免費取消期內取消訂單，或者房東決定在您取消訂單後向您全額退款，服務費即可退還給您。但根據此筆預訂目前的情況，很抱歉告知您，服務費是無法退還的」。

Airbnb 客服表示，房價一共包括三個部分，其中服務費7900多元。（上游新聞）

經過多次溝通和投訴，10月23日，Airbnb 向肖女士退還44014.43元；11月8日，又退還6736.73元。

有網民認為，事件起因是肖女士沒有看清楚價格單位，也有不少人表示曾入住過該酒店同一房型，價格普遍在千元左右，不解為何突然暴漲至6萬元，懷疑是房東定錯價格單位。

肖女士獲全額退款。（上游新聞）

肖女士稱，自己確實有些不甘心，該房間就值1000元左右，6萬多韓幣換算剛好是正常房費價格，結果她被扣款6萬多人民幣，明顯是房東設置的問題，平台方面也審核不嚴，「明明不是我的問題，卻要付出這麽大的代價。我也想通過維權來提醒下大家，訂酒店的時候一定要睜大眼睛，看清各種細節」。11月13日，肖女士最終獲Airbnb 全額退款。

有內地律師指，頁面顯示人民幣符號「￥」，消費者理應仔細查看和確認價格的貨幣單位及具體金額。尤其是跨境消費時應當更加謹慎，在這個前提下，消費者應承擔一定責任。但經營者應當顯著提示金額、貨幣單位等關鍵信息，避免消費者產生誤解。若因房東或平台標價出錯導致消費者產生重大誤解，消費者可以要求撤銷合同。

網民睇法：

濟州島的酒店哪有這麽貴

這是100％的陷阱。

¥和₩區別還是明顯的…

就是擦邊詐騙而已

明碼標價雖然是貴，是你自己看都不看就下單

甭管有沒有，首先你自己問題最大，為啥不看清楚呢

