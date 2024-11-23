上海500億元規模財富公司暴雷　總部人去樓空疑高管離婚轉移財產

近日，上海一間500億元人民幣規模的財富管理機構——華設資產管理（上海）有限公司（下稱「華設資產」）暴雷。據了解，華設資產高管在產品暴雷後離婚，疑似惡意轉移財產。此外，華設資產實控人早在今年8月已經失聯，目前公司千平米的總部已經人去樓空。



公司千平米的總部已經人去樓空。（華夏時報）

據內媒《華夏時報》報道，有投資者透露，華設資產實控人早在今年8月就已失聯，目前公司無法正常運營，「我們購買的產品無法兌付。」

今年8月，華設資產官方微信公眾號停止更新。最後的推文是名為《投資認知大考驗，洞察本質是關鍵》的文章。

華設資產位於黃浦區福州路318號華設大廈的辦公地址，目前已更名為「浦匯大廈」，且華設資產早已不在，公司1000多平米的辦公地目前正在招租。

此外，華設資產在全國的4間分公司，北京朝陽分公司、溫州分公司、深圳分公司、台州分公司，僅剩下台州1間正常營業，其他3間均為正在註銷或已註銷狀態。正常營業的華設資產台州分公司負責人為連楓，而處於註銷狀態的其他3間公司負責人均為姜瑋彥。

公司千平米的總部已經人去樓空。（華夏時報）

值得一提的是，未暴雷之前，華設資產是一間曾於2020年獲D輪戰略投資，且擁有上市公司、國資機構、投資機構等明星股東背景的金融服務公司。2020年，有機構公佈了上半年第三方財富機構榜單前20強。其中，華設財富以500億元人民幣的管理規模位列榜單第14名。

有投資人爆料指，華設資產高管以惡意轉移資產目的為由離婚。該名投資人指出，「在產品出現無法兌付後，華設財富總經理及合伙人戚廣宇馬上賣了名下高額房產，暴雷後馬上和老婆辦理離婚手續，對所有人都說是為了退賠。」

而上文提及的姜瑋彥，今年11月18日，上海市黃浦區人民法院對其發布限制消費令。

其中指出，上海市黃浦區人民法院於2024年9月11日立案執行申請人周荔申請執行上海華設商務咨詢有限公司勞動合同糾紛一案，因公司未按執行通知書指定的期間履行生效法律文書確定的給付義務，限制華設商務及法定代表人姜瑋彥不得實施高消費及非生活和工作必需的消費行為。