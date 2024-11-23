潮州、汕頭傳大量店舖關門停業避檢查　官方：只是個別商戶

國務院11月派出巡查組至各省市，對安全生產和消防工作進行考察。近日，網傳廣東省潮州和汕頭的多家工廠及商家因應即將到來的檢查，紛紛選擇關閉業務，以避免因「明查暗訪」而遭受重罰。當地夜市攤位也被要求停業一週，商業區因此呈現冷清的景象，引起社會廣泛關注。不過周六（23日），當地相關部門工作人員表示，這只是個別商戶所為，且不是為了逃避檢查。



多段來自社交平台的短片顯示，潮州和汕頭的商店近日紛紛拉起鐵門，工廠也暫時放假，原本熱鬧的夜市如今寂靜無聲。一名燒烤攤位的老闆在群組中發佈通知，表示近期會休息。許多商家則貼出五花八門的藉口關閉，如「怕鬼」、「夫妻吵架」、「老闆心情不好」等，幽默中透露出無奈。

網傳潮州和汕頭的商店近日紛紛拉起鐵門。（網易）

網傳潮州和汕頭的商店近日紛紛拉起鐵門。（網易）

網傳潮州和汕頭的商店近日紛紛拉起鐵門。（網易）

網傳潮州和汕頭的商店近日紛紛拉起鐵門。（網易）

甚至連知名連鎖快餐店，如麥當勞和肯德基也選擇關門歇業。商戶透露，這一波關門潮主要是為了應對即將來臨的安全檢查，並避開可能的罰款。根據網路截圖，當地主管部門已於11月19日通知業者，國務院巡查組將在20至22日進行明查暗訪，並要求商家加強消防安全工作。

當地官員警告，若企業未能符合安全標準，將會面臨停產和關閉的處罰，甚至可能遭罰款5萬元人民幣。許多網友表示，商戶關門並非出於自願，而是因為面對來自政府的壓力。

網友表示，商戶關門並非出於自願。（網易）

此外，據報道，汕頭龍眼南夜市的攤販也接到通知，要求在22日至28日間全部停業，原因是當地主管部門的要求。當地網友表示，這幾天潮州的牌坊街比疫情期間還要冷清，令人驚訝。

面對社會輿論的壓力，當地官方隨即發出通知，要求企業恢復營業，並強調不應故意關閉或拒絕檢查。

官方強調不應故意關閉或拒絕檢查。（網易）

周六，當地相關部門工作人員表示，只有個別幾家商戶，因為自身原因關門停業，強調不是為了逃避檢查，目前都已經正常開業。不過這一回應遭到網民質疑，「要不是我是當地的，我就相信了」、「整條街都關了，還個別商戶，哈哈哈」。

應急管理部已於11月1日宣布，2024年度的省級政府安全生產和消防工作考核巡查正在進行，並將持續至月底。在此背景下，廣東省安委會日前也召開了全省安全防範工作會議，要求迅速展開安全隱患排查，並加強對公共場所及重點行業的安全管理。