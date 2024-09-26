合肥通報美誠月餅構成虛假宣傳 三隻羊被責令停業共罰款6894萬元
撰文：盛昀
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合肥市聯合調查組今（26日）通報，依據《行政處罰法》《反不正當競爭法》等相關規定，擬決定對三隻羊公司沒收違法所得、罰款共計6894.91萬元（人民幣，下同）。
合肥市聯合調查組9月26日通報，9月19日，合肥市成立聯合調查組，針對近期網絡反映的合肥三隻羊網絡科技有限公司（以下簡稱「三隻羊公司」）直播帶貨中存在的有關問題開展調查。
通報提及帶貨「香港美誠月餅」「澳洲谷飼牛肉卷」的調查情況：
三隻羊公司受廣州市美誠食品有限公司委託，直播推介「香港美誠月餅」時稱「香港美誠是一家專門做高端月餅的大品牌，已經做了將近20多年」，強調「美誠的、香港的、高端的月餅」等賣點，構成虛假、引人誤解的商業宣傳行為。
三隻羊公司直播推介「澳洲谷飼牛肉卷」，鮮多裕公司提供的推介信息宣稱該產品為原切肉。三隻羊公司在未獲取原切肉檢測報告的情況下，仍根據鮮多裕公司提供的信息進行推介。鮮多裕公司實際發貨的肉品為調製肉。上述行為構成虛假的商業宣傳。
通報還提及三隻羊公司帶貨「御徽緣梅菜扣肉」「兔年生肖茅台酒」的調查情況，指出結合證人證言、視頻資料、賬目清單等，證實小橙優選提供的「御徽緣梅菜扣肉」原料為五花肉。
有關「兔年生肖茅台酒」的情況，通報表示三隻羊公司在直播中，根據委託方提供的信息推介商品。針對網上關於部分發貨商品與正品不符的信息，因發貨方在外市，按照地域管轄原則，將相關線索移送發貨方所在地相關部門核查處理。
有關處理意見，通報指出：
1.依據《行政處罰法》《反不正當競爭法》等相關規定，擬決定對三隻羊公司沒收違法所得、罰款共計6894.91萬元。
2.針對三隻羊公司直播帶貨中存在的相關問題，責令暫停經營限期整改，承擔相關法律責任。
3.對在工作過程中失察失職的單位和相關人員，紀檢監察部門將立案調查，依法依規嚴肅處理。
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