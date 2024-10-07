涉虛假宣傳被罰款停業　內媒曝「三隻羊」拆除合肥東部中心招牌

因售賣「山寨美心」美誠月餅遭合肥通報構成虛假宣傳的「三隻羊」，近期疑似拆除其在合肥設立的東部中心企業招牌。



據內媒報道，多名網民發布的影片顯示，三隻羊集團位於合肥市瑤海區長三角數字科技示範園的東部中心的招牌已拆除。截至目前三隻羊還未對此作出回應。

三隻羊東部中心招牌被拆除。

公開信息顯示，三隻羊集團東部中心位於合肥市瑤海區長三角數字科技示範園，占地面積超過一萬平方米，於2023年9月6日正式開業。三隻羊集團東部中心開業時，相關負責人表示此處規劃3000-5000人的客服團隊。

在開業典禮上，「三隻羊」創始人之一的小楊哥曾表示，三隻羊集團東部中心是客服中心，是數據運營中心，是三隻羊集團數字經濟發展的中心樞紐。未來，三隻羊集團所有的大中台數據都將在這里產生。東部中心作為三隻羊集團集中的數據共享平台，將以眾小二內容分發業務和三隻羊供應鏈分發業務為依托，對各項業務系統進行數據採集、整合與分析，將為三隻羊集團管理和運營提供廣泛而深入的數據支撐與智能化的決策工具。

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據此前報道，今年中秋節前夕，三隻羊網店與港星曾志偉直播帶貨「山寨美心」美誠月餅，引發輿論關注。此後，合肥市通報三隻羊網絡科技有限公司在直播帶貨中存在虛假商業宣傳行為，決定對三隻羊公司沒收違法所得、罰款共計6894.91萬元，同時責令暫停經營限期整改，承擔相關法律責任。