內地首場寒潮來襲　部分地區急降16度以上　中央氣象台發布雙預警

內地首場寒潮來襲，部分地區將急降16度以上。中央氣象台繼續發布寒潮及大風藍色預警。



受寒潮影響，中央氣象台預計，11月24日上午8時至11月28日上午8時，大部地區氣溫將先後下降6至10度，其中，西北地區東部、華北北部、內蒙古及東北等地部分地區降溫12至14度，局地16度以上。

11月28日前後，最低氣溫0℃線將南壓至蘇皖北部至河南南部一帶，其中，大別山、黃山等高海拔山區最低氣溫也將低於0℃。

2024年11月23日，甘肅敦煌市鳴沙山月牙泉景區雪景。（新華社）

2024年11月23日，甘肅敦煌市鳴沙山月牙泉景區雪景。（新華社）

中央氣象台氣象分析師胡嘯介紹，寒潮前鋒已於今（24日）早推進到甘肅、內蒙古西部等地，將繼續影響西北地區東部。11月25日至27日，中東部地區氣溫也會顯著下降。他提醒，本場寒潮要特別關注三點，包括氣溫降幅大、大風持續時間長及降雪範圍廣。

據介紹，11月中旬內地氣溫顯著偏高，當寒潮來襲，大部地區氣溫會有6至10度下降，北方的降溫幅度達14度以上，在淮河沿線以北最低氣溫有可能跌到0℃以下，民眾應在冷空氣到前備好棉服、羽絨服。

2024年11月14日，在烏魯木齊市紅山路附近，市民在風雪中走過人行橫道。（新華社）

受寒潮影響，大風持續時間長，高空槽東移之後，在東北和華北會形成高空冷渦，不斷有北風南下。從今日起甚至到月末，中東部不少地區都會有4~6級大風，陣風會有7~9級。

此外，甘肅中部、青海東北部、內蒙古中部已有大到暴雪，東北地區的降雪將會更強，內蒙古的東北部、黑龍江局地會有大暴雪，部分地區積雪可能超過20厘米，需要警惕雪災風險；北京、蘭州、瀋陽等地都會降雪。