中美隱形戰機之爭：殲-35能否撼動F-35全球主導地位？

第五代戰機的全球市場競爭白熱化，美國的F-35「閃電II」目前以其技術優勢和外交影響力領跑市場，而中方推出的殲-35則試圖挑戰這一地位。有外媒指出，儘管殲-35展示了中國高端戰機製造的進步，但要在國際市場上與F-35匹敵，仍面臨技術和地緣政治多重挑戰。



《保加利亞軍事網》報道，F-35自推出以來，憑藉隱形技術、整合感測器和卓越的網絡作戰能力，已獲得十多個國家的採購訂單，成為美國盟友軍事現代化的首選工具。美國透過強大的外交和軍售策略，將F-35與北約和其他西方盟友的防禦架構深度綁定。採購F-35不僅意味著取得先進戰機，還可獲得穩健的維修、升級支持，並增強與西方防禦體系的互通性。即使其成本高昂，但市場需求依然旺盛。

殲-35三號機。（騰訊網）

與此同時，殲-35作為中國挑戰西方高端戰機市場的重要戰略武器，採用了雙引擎設計、匿蹤技術及先進航電系統，被定位為多用途空優戰機。然而，與已廣泛測試並投入實戰部署的F-35相比，殲-35尚未在國際舞台上證明自身可靠性，潛在買家對其性能仍存疑慮。此外，中國在技術轉移和智慧產權方面的聲譽，可能讓部分國家卻步。

報道指出，美國對採購中國高端軍備的國家實施制裁的可能性，也為殲-35的國際銷售設下門檻。傳統上，中國吸引的軍售買家多為預算有限，或與美歐關係緊張的國家。要在出口市場上與F-35競爭，中國需進行更多高調測試、透明化性能展示，並加強外交合作，克服地緣政治壓力。

儘管如此，殲-35對於某些國家仍具吸引力。對於尋求成本效益的國家，或不願依賴西方軍事體系的地緣政治動機，殲-35或許能以較低成本提供高性能戰力。此外，「一帶一路」框架下的親密合作夥伴，可能會視殲-35為深化與中國戰略關係的機會。然而，要在全球市場上真正站穩腳跟，殲-35仍需多年的努力與精準的外交布局。在此之前，F-35的領先地位依然穩固。