中國「三艦島」神秘新船首航　「海上平台」用途與定位仍成謎

美國軍事新聞網站《戰區》（The War Zone）近日披露，一艘擁有大型飛行甲板及三個獨特艦島的中國神秘船艦，似乎已完成首次航行。該船艦與現有的中國海軍艦艇截然不同，其外形更接近商船而非軍艦，可能是一種創新的民用研究船，但用途及定位仍是謎團。



中國新型神秘航空母艦？照片顯示了這艘船的左舷，包括疑似起重機的裝置、救生艇存放空間，以及船尾的開放區域。（網路，透過X平台）

近期，社群媒體上流出一段影片及一張從左舷拍攝的靜態照片，顯示該船艦正在自主航行。然而，這些帖文誤將其辨認為中國075型兩棲攻擊艦。從畫面中可以看到，船艦右舷佈置了三個島狀結構，各自擔任不同功能：包括艦橋、傳感器區域、排氣煙囪及艦尾塢艙。照片還顯示，船體內部配備起重機與升降設施，或用於機庫與甲板之間的裝備搬運。

據悉，該船艦由中國船舶集團有限公司（CSSC）旗下的廣州國際造船廠建造，建造速度驚人。《戰區》引述衛星圖像報道，這艘船於今年5月左右開工，9月10日至10月9日間完成下水。

目前，該船的用途尚未明確，但可能作為輕型航空母艦、兩棲攻擊艦或海上基地型船艦。若結合直升機與無人機運用，可能執行反潛作戰及登陸任務等多種行動，甚至具有雙重用途，既能民用也能軍事支援。

這艘船艦的左舷照片，更清楚地顯示了幾個重要特徵：可能收納於船體中段空間的起重機、位於船體後段用於存放救生艇的空間，以及船尾的開放區域。（網路，透過X平台）

隨著這艘神秘船艦正式啟航，其獨特設計或將揭示中國海軍與海事發展的新方向，更多細節有待未來曝光。