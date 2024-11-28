中國將建設下一代北斗系統 預計2035年完成組網
撰文：盛昀
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《新華社》11月28日消息，中國將建設技術更先進、功能更強大、服務更優質的下一代北斗系統。
據介紹，中國將建設技術更先進、功能更強大、服務更優質的下一代北斗系統，計劃2027年左右發射試驗衛星，2029年左右發射組網衛星，2035年完成組網。
央視新聞消息，下一代北斗系統以「精準可信、隨遇接入、智能化、網絡化、柔性化」為代際特徵，將為全球用戶和其他定位導航授時系統提供覆蓋地表開闊空間及近地空間的米級至分米級實時高精度、高完好的導航定位授時服務。
下一代北斗系統將優化星座架構，形成高中低軌混合星座，全面提升時空基準維持精度和自主運行能力，持續提升服務性能；建設集成高效的一體化地面系統，實現資源彈性調度、數據共享使用、業務連續運行；覆蓋地表至深空的各類用戶終端，以及與其他不依賴衛星的定位導航授時手段融合的各類用戶終端，實現用戶多場景、高精度、智能化使用。
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