新疆棉風波上海疫情拖累生意　內地首間H&M關閉　客服：搬遷再開

由剛開業時的「限流搶購」，到如今的慘淡閉店，位於上海的中國首間H&M店舖近日結束了15年的營業生涯，引發廣泛關注。而這其中就與去年的新疆棉風波，以及內地上半年本土疫情的衝擊，有著不可分割的關聯。



新疆棉風波發生後，人民日報發文抵制H&M。（微博＠人民日報）

據內地媒體報道，6月24日，位於上海傳統商業街淮海中路651號的H&M店舖正式關閉，這是H&M在2006年進入中國內地市場開出的首間門店。對於今次中國首店的關閉，H&M客服人員回應稱，「目前暫停營業，籌備在其他的地方正常營業，還在搬遷的處理中。」

值得注意的是，早於去年5月，位於上海南京西路的H&M旗艦店亦已宣布閉店。其後，從去年下半年起，H&M就開始在國內密集關店，據其財報顯示，截至去年年底，H&M在內地已有60間門店關停，佔總門店數量的12%。

據了解，上海淮海中路以及南京西路的H&M店舖，均是上海繁華路段面積超過3000平方米的大店。據《時代財經》報道，有內地零售行業人士分析指，「越大的店舖越撐不住，店租、水電、工作人員，運營成本太高了，如果沒有足夠的客流肯定支撐不了太久。H&M應該也是這個情況。」

上海封城同樣影響H&M在當地生意。（AP）

事實上，受到去年新疆棉風波以及今年上海疫情的影響，H&M的生意大不如前。美媒《華爾街日報》分析指，H&M今次關店是上海「封城」給中國經濟和企業造成嚴重創傷的最新跡象，「這些防疫限制措施使上海居民中的大多數人被迫禁足家中，商場和非必需品商店被關閉。」

據了解，目前H&M在內地擁有362間門店，較去年11月的445間和前年11月的505間都要少。