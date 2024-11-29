冬天來了！深圳「雪景」餐廳打卡攻略　超靚佈置聖誕氛圍濃

距離聖誕節還有一個月，但是深圳已充滿了聖誕氣氛。深圳有不少餐廳或咖啡店，極盡心思布置，不但聖誕樹、聖誕燈飾應有盡有，還打造大面積的雪地，大灑人造雪，光是打卡已值得入內光顧。現在就來介紹當中必去的四間。



PAL CAFE 蜜友食堂 人造雪景打造真實聖誕

在11月中，位於寶安區西鄉街道的PAL CAFE 蜜友食堂by蜜方，已率先換上聖誕美裝，迎接節日的來臨。

常到深圳光顧咖啡店的港人，或許見識過蜜友咖啡食堂的布置藝術。今年夏天，蜜友咖啡食堂便以夏日檸檬清新度假風和蝴蝶結夢幻花海布置，大受好評。

店內推出多款聖誕甜品及餐飲，賣相吸引。（蜜方＠小紅書/當代中國授權）

PAL CAFE蜜友食堂門前的雪景，是必到的打卡點。（Ahuahua阿花花@小紅書/當代中國授權）

餐廳內的小熊有100隻之多。（蜜方＠小紅書/當代中國授權）

餐廳官方平台表示，店內運用了1000多個聖誕球、20多棵聖誕樹，光是場景已極誇張。（蜜方＠小紅書/當代中國授權）

PAL CAFE 蜜友食堂by蜜方是一座小型的木屋餐廳，但是布置相當花心思，晚上門口還會下人造雪，充滿聖誕氣氛。（蜜方＠小紅書/當代中國授權）

到了聖誕節，食堂提前一個多月率先添上節日聖誕色彩，延續夢幻的場景。店內布置非常用心，運用了1,000多顆聖誕球、100隻小熊、20多棵聖誕樹、還有大大小小的蝴蝶結、聖誕拐杖、雪人、棒棒糖等，室內室外任何角落拍照都超級好看。

重點是晚上還會下雪！晚上大約六時半左右，食堂會在門口灑下人造雪，讓食客感受一下異國的聖誕氛圍，是咖啡控必到的打卡點之一。

位置：寶安區西鄉街道悅和路1-41號

交通：地鐵1號線西鄉西鄉站D出口

人均消費：¥80-150

L’amant Manor 法式莊園戶外雪地超夢幻

在南山區西麗站附近，有一間布置得像法國南部莊園一樣的餐廳，滿院子繡球花，它還有一個法國名字「L’amant Manor已聞花名 · 關於藍」，是南山區近來最爆火的餐廳。

咖啡店門口白色木門、紅磚牆盡顯氣派，餐廳內白色古典柱子、蕾絲裝飾、小水池及噴泉、木製小閣樓，四周種滿植物及繡球花，就像置身在法國花園一樣，一直都吸引不少遊客到來打卡。

「L’amant Manor已聞花名 · 關於藍」以花海盛景而聞名，聖誕節期間店內換上了紅色和綠色的植物，光是大門已極吸睛。（L'amant Manor@小紅書/當代中國授權）

店內布置十分精緻，打卡一流。（L'amant Manor@小紅書/當代中國授權）

店內戶外花園地上鋪上了一層人造雪粒，與四周布置，打造喜樂的白色聖誕。（L'amant Manor@小紅書/當代中國授權）

法式花園餐廳木天花與聖誕布置完美配合。（L'amant Manor@小紅書/當代中國授權）

店內環境典雅，是聖誕節與朋友談天的好去處。（L'amant Manor@小紅書/當代中國授權）

法式花園庭景，布置極盡心思。（L'amant Manor@小紅書/當代中國授權）

聖誕節的布置更是極致迷人，不單在咖啡室內，室外區域還細心鋪了雪地，打造外國積雪的氛圍，就連屋簷也花上心思裝飾。晚上7時至9時則是人工落雪的時段，追求浪漫的年青男女可以把握時機，到來欣賞這美妙的一刻。

L’amant Manor已聞花名 · 關於藍 （西麗店）

位置：南山區西麗街道深港花卉中心E-15號

交通：地鐵5號線西麗站D出口

人均消費：¥100+

VOWS Coffee 旋轉木馬塑造繽紛樂園

去年憑着巨型紅色蝴蝶結霸屏了網絡平台的VOWS Coffee，今年繼續以標誌式蝴蝶結作裝飾，為餐廳拉開聖誕節主題序幕。

今年VOWS Coffee的主題為旋轉木馬，餐廳門口布置成童話式旋轉木馬造型，巨型的聖誕蝴蝶結就在正中，四周擺上木馬及綠色植物，看去就像一個繽紛的遊樂園。

位於華僑城的VOWS COFFEE的大門口設計就像一座樂園內旋木馬遊戲，造型精致，是不可錯過的打卡位。（網上圖片）

VOWS COFFEE以木門木窗戶為主要設計，復古味道濃厚。（網上圖片）

餐廳內也有一座造型精細的轉旋木馬。（網上圖片）

餐廳內也每個角落都有精緻的聖誕擺設。（網上圖片）

餐廳內咖啡和蛋糕都充滿聖誕元素。（網上圖片）

餐廳內咖啡和蛋糕都充滿聖誕元素。（網上圖片）

餐廳內也設有一座巨型的轉旋木馬，法式復古餐椅、蠟燭枱、古典相架以及地氊等裝飾典雅，屋簷上的積雪和禮物盒子，氛圍感直接拉滿。

聖誕樹枝頭上灑滿雪花，人造雪地上還放着聖誕禮物，閃亮的燈光為場景添上夢幻色彩，坐在當中享受咖啡輕食可會有置身在童話世界的感覺？

VOWS Coffee （華僑城店）

位置：南山區深南電路大樓一層106B

交通：地鐵2號線僑城北站

人均消費：¥60

Nice coffee&bakery 獨楝莊園打卡停不了

相比於別的咖啡廳，位於深圳坂田的Nice coffee&bakery尼斯咖啡就像是一所獨棟北歐莊園別墅。石屋咖啡屋四周的大片空間，就像法國莊園前後花園，典雅而豪華。

這裏的聖誕裝飾以奇趣劇院為主題，色彩豐富，充滿喜樂氣氛。日間的陽光照射下，令人猶如身在異國莊園，晚間燈光亮起，又好像來到另一個繽紛世界，都令人停不了打卡。

Nice coffee&bakery尼斯咖啡擁有獨楝莊園別墅式設計，大片戶外園地是特色之一，聖誕布置令園內更添異國風情。（網上圖片）

餐廳內環境寬闊優雅。（網上圖片）

餐廳內的火爐設計及布置更添聖誕氣氛。（網上圖片）

餐廳內的咖啡及花茶餐飲都很有名。（網上圖片）

餐廳內還有薑餅屋布置，充滿聖誕氣氛。（網上圖片）

戶外花園還歡迎主人帶同寵物前來，一同享受浪漫的聖誕氛圍。

位置：坂田街道萬科社區華為公司生產中心廠房及試驗樓101G區旗艦店

交通：地鐵10號線貝爾路站

人均消費：¥100+

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