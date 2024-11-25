一周賣2.6億？小紅書網紅自稱哈佛畢業　暗示保健品能治癌遭停播

內媒《澎湃新聞》報道，小紅書一名「千萬級」帶貨主播「麥琪啦」在直播時暗示保健產品能消瘤治癌。小紅書平台回應稱，目前已對該賬號進行停播和賬號貼條處罰。



小紅書網紅直播帶貨暗示保健品能治癌症遭停播。（影片截圖）

小紅書網紅直播帶貨暗示保健品能治癌症遭停播。（澎湃新聞）

據《澎湃新聞》調查報道，小紅書博主「麥琪啦」有14.4萬粉絲，她宣稱是小紅書「最能影響女性的KOL」，畢業於哈佛大學商學院，2014年曾參加聯合國青年代表大會。

除珠寶首飾和化妝品外，麥琪啦也在直播間售賣多種保健品。購物節「雙十一」當晚，麥琪啦在直播間宣稱「今天賣了2千多萬，這一周賣了2.6個億。」

麥琪啦還曾在直播間宣稱「今天賣了2千多萬，這一周賣了2.6個億。」（澎湃新聞）

小紅書網紅直播帶貨暗示保健品能治癌症遭停播。（澎湃新聞）

據報道，當晚麥琪啦上架了國內外多款宣稱有醫療保健作用的產品，暗示這些產品可治療疾病，包括腫瘤和癌症。

麥琪啦在直播中暗示，「PPC（多元不飽和磷脂膽鹼）散結因子複合片」能消除全身多發囊腫結節，甚至可治惡性腫瘤；而「龍血樹葉粉」可治療良惡性腫瘤、尿毒症、腦梗等任何血瘀問題所導致的疾病，乃至急性中毒。

小紅書網紅直播帶貨暗示保健品能治癌症遭停播。（澎湃新聞）

小紅書網紅直播帶貨暗示保健品能治癌症遭停播。（影片截圖）

《澎湃新聞》記者調查發現，上述產品均無藥品相關標識。且為了規避平台審查和相關風險，麥琪啦在直播時用「結某石、囊囊腫腫、CA」等話語，暗示這些壓片糖果、保健食品能夠治療癌症等疾病。

11月25日，小紅書平台回應稱，「麥琪啦」存在直播間銷售商品違規宣傳行為，目前已對該賬號進行停播和賬號貼條處罰。平台正回查其他違規情況。