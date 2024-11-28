柬埔寨清繳賭詐園區　抓獲500餘名中國籍疑犯　首批240名押解回國

據央視新聞報道，11月28日凌晨5時，中國公安機關從柬埔寨押解首批240名中國籍涉賭詐違法犯罪嫌疑人回國，3架包機先後降落在山西太原武宿國際機場。



這是今年以來中柬警方開展的第二次包機押解遣返聯合行動，包括此次相關人員在內，預計將有500余名中國籍涉賭詐違法犯罪嫌疑人被分批押解回國。



報道表示，今年4月，中柬警方首次開展包機押解遣返聯合行動，中國公安機關成功將柬警方抓獲的680余名中國籍涉賭詐違法犯罪嫌疑人分批押解回國。

在今年9月舉行的全球公共安全合作論壇（連雲港）2024年大會期間，中柬雙方就進一步加強打擊賭詐犯罪合作達成共識。近日，柬警方清繳了金邊市一處賭詐園區，抓獲了來自多個國家的數百名違法犯罪嫌疑人，其中中國籍違法犯罪嫌疑人500餘名。公安部對此高度重視，部署山西省公安廳全力開展包機押解任務和案件偵辦工作。

全球公共安全合作論壇（連雲港）2024年大會

公安部有關負責人表示，跨境網絡賭博和電信網絡詐騙犯罪嚴重危害人民群眾合法權益，嚴重影響經濟社會健康發展。公安機關將繼續深化與相關國家和地區的警務執法合作，持續深入開展專項打擊，堅決鏟除涉中國的賭博、詐騙窩點，堅決遏制此類犯罪高發態勢，切實維護人民群眾生命財產安全。

公安機關提醒廣大人民群眾，要自覺抵制赴境外或在網上參賭，高度警惕電信網絡詐騙的新手法新騙術，切實提高防範意識和能力。