中國首條世界級天然氣管道｢中俄東線｣全線貫通　年輸氣380億立方

據國家管網集團12月2日消息，中國單管輸氣量最大的天然氣管道——中俄東線天然氣管道全線貫通。從建設到運營，中俄東線天然氣管道的關鍵設備和核心控制系統，全面實現國產化。隨著中俄東線全線貫通，實現「北氣南下」直抵東三省、京津冀、長三角地區，構建形成中國東部能源戰略通道，供應沿線地區的天然氣資源將更加充足、更有保障。



作為中國能源戰略通道的重要組成部份，中俄東線天然氣管道北段率先投產通氣以來，累計輸氣量已突破800億立方米，保障了高峰期供氣安全。中俄東線全線按照北段、中段、南段分段分期建設，其中北段於2019年12月2日率先投產通氣。

中俄東線黑河首站。（央視新聞）

國家管網集團東北公司黑河作業區主任任向輝表示，中俄東線北段投產以來，持續增輸增供，日輸氣量已從投產之初的1500萬立方米增長至目前的1.1億立方米。

中俄東線投產首年，輸氣量約50億立方米。2021年、2022年、2023年逐年增供，目前實現最大年輸氣能力380億立方米，大幅提升了東北、華北及華東地區天然氣保供能力，為全國天然氣冬季保供提供重要保障。