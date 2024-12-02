馬龍訪台掀「兩岸乒乓」熱議　台媒評：憑一己之力擊穿仇恨心墻

陸生在台灣島內參訪持續受到關注。尤其乒乓冠軍馬龍獲超高人氣，所到之處都有大量粉絲蹲守歡迎，其中更於11月29日在台灣中國文化大學大秀乒乓球技。這也引發台灣島內對於「兩岸乒乓」和「乒乓外交」的討論。



對於馬龍受到的火熱追捧，台媒《聯合報》發表文章讚稱，馬龍幾乎只憑一人之力就將民進黨大肆宣揚的仇恨心牆擊穿。學子對他的追逐與熱情，恍若兩岸關係從未陷入谷底。



奧運6金的乒乓球名將馬龍，外套是中國知名品牌李寧，所戴的手表則是OMEGA。（聯合報）

據台媒《聯合報》報道，11月29日馬龍在台灣中國文化大學展示球技。馬龍率先與馬英九「開桌」，接著與陸生團領隊邱勇組隊，和台北乒乓球運動員陳思羽、蔣澎龍進行「雙打」；然後兩岸混合編組，由馬龍、陳思羽一組，對陣蔣澎龍、邱勇。馬龍秀出他花式背後發球的「絕技」，最後馬龍與蔣澎龍上演「雙龍會」世紀單打。

馬龍在受訪時表示此行有「兩大意外」，一是意外自己受到這麽多粉絲的歡迎；二是台灣的大學竟都有乒乓球社團。他說，這次與前輩蔣澎龍（曾排名世界第三）對打，是二人第一次交手，確實水平非常高。他邀請台灣學生以後有機會到北京體育大學參觀交流。

馬龍與台灣中國文化大學學生陳思羽組隊。（聯合報）

這次切磋在台灣引起「乒乓外交」和「兩岸乒乓」的討論，綠營質疑馬英九基金會執行長蕭旭岑認說的「兩岸乒乓」是「矮化」。

蕭旭岑於11月30日反問「我說兩岸乒乓不好嗎」，根據中華民國憲法，兩岸本來就不是兩個國家，台灣跟大陸地區都屬於一個國家，如果民進黨立委有意見可以修憲，「不敢修憲，就請他們乖乖遵照憲法」，不要用「新兩國論」製造兩岸緊張。

蕭旭岑稱，從去年的丁寧到今年的馬龍，他們的來訪讓台灣許多喜愛乒乓球的民眾感到振奮，這是非常好的情況，民進黨政客不要再用意識形態去毒害台灣人，台灣人要有自信，台灣人是接納大陸同胞的。他透露，這兩天碰到熱情的民眾主動跟他說，此次陸生團來得非常好，「看到兩岸交流的熱絡，又燃起一絲希望」。

「乒乓外交」還是「兩岸乒乓」在台灣引起討論，對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑30日表示，「我說兩岸乒乓不好嗎」，若民進黨有意見就應該去修憲。（聯合報）

《聯合報》亦於12月1日發表評論文章稱，陸生團里最耀眼的無疑是馬龍。在民進黨當局多年對大陸極盡污蔑的仇恨宣傳後，「馬龍幾乎只憑一人之力就將這堵心墻擊穿。島內學子對他的追逐與熱情，仿佛兩岸關系從未陷入谷底」。

還有評論文章認為，將一個時代的乒乓球統治者馬龍安上「共產黨員」「共青團員」等所謂的「罪名」。這種拙劣的手法，不僅早就被證明無效，最終還將成為回旋鏢，射向自己的腦門。