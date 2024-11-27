內媒揭深圳東莞樓市「免息墊首付」爆雷：有樓盤涉上千萬金額

內媒《每日經濟新聞》報道，深圳、東莞樓市前兩年盛行的「免息墊首付」爆雷。據介紹，「免息墊首付」是由開發商指定的第三方機構為資金不足的買家提供「免息貸款」，但到今年6月，因第三方公司未如期還款，導致部分業主出現違約。



深圳樓市示意圖。（視覺中國）

網傳的縉華府營銷廣告。（每日經濟新聞）

報道指出，共有位於深圳、東莞的約十多處樓盤涉及「免息墊首付」爆雷的風波。據介紹，深圳一名許姓業主表示，他在2022年購買了位於深圳龍崗坂田街道的信城縉華府，需要支付超150萬人民幣（下同）的首付，但實際上他自己只需要出50萬元，而剩下的100萬則通過開發商與開發商指定的第三方合作公司宣傳的「免息貸款」實現。

但是到今年6月，開發商指定的第三方合作公司未如期向銀行或貸款公司還款，導致部分業主在銀行或者貸款機構處出現違約情況。

信城縉悅城業主自發統計的損失名單。（每日經濟新聞）

據悉，涉事的第三方公司為廣東江廣源實業投資有限公司，今年11月，該公司因登記經營場所無法聯繫，被東莞市市場監督管理局列入經營異常名錄，且多位業主也表示目前已無法聯繫上江廣源。

《每日經濟新聞》記者獲取的材料顯示，僅信城縉華府一處樓盤涉及金額便已超千萬元，信城縉悅城超900萬元，多數業主欠下的金額在20萬元到100萬元不等。

信城縉悅城業主黃濤表示，在江廣源的指導下，信城縉悅城多位業主當時是以裝修貸或消費貸名義向銀行或借貸機構借的錢。據悉，裝修貸和消費貸作為首付款實際上屬違規行為。

深圳信城縉華府。（@每日經濟新聞）

目前部分涉事樓盤已被分局施行鎖定——即因房屋處於限制狀態或開發商存在違規行為，導致售房系統被鎖定。據深圳房地產信息平台數據，截至11月25日，信城縉華府目前已有55套房源被分局鎖定；信城縉悅城目前已有10套房源被分局鎖定。

龍崗區住建局職員回應，「因涉及第三方機構，住建局在收到業主反饋材料後，已經將材料移交給公安，事件目前還在調查中」。