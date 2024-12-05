UNIQLO創辦人柳井正言論惹議　新疆棉花協會：堅決不能接受

日本知名服裝品牌UNIQLO（優衣庫）母公司迅銷（Fast Retailing Co., Ltd.）創辦人柳井正日前接受BBC採訪時首度表示，公司產品不使用來自中國新疆的棉花，引起中國輿論反彈。周四（5日），新疆棉花協會表示，新疆地區的棉花是世界上最好的棉花之一，對有關言論堅決不能接受。



協會表示，新疆氣候獨特、地理位置優越，為棉花的生長提供了得天獨厚的自然條件，新疆地區的棉花是世界上最好的棉花之一。新疆棉花是中國紡織業的重要原料，是連接東西方市場的橋梁。新疆的棉花品質上乘，新疆的人民勤勞樸實。新疆棉不僅給中國和世界提供了大量優質紡織原料，也帶動了當地經濟的發展、給當地居民提供了就業機會，新疆許多家庭就此擺脫了貧困，走向富裕。

隨著「一帶一路」的實施，新疆棉以優良的品質成為連接世界的重要商品。然而，美國卻打著「人權」的幌子，頻頻造謠新疆棉，企圖剝奪新疆各族群眾通過辛勤勞動和就業改善生活的權利，以所謂「強迫勞動」等無端理由，抹黑、抵制新疆棉花及棉製品，「對此，我們堅決不答應」。

協會又指，在政府的支持和新疆各族人民的辛勤努力下，新疆棉花發生了深刻變革，實現了由傳統植棉技術向現代植棉技術的轉變，棉花產業向集中化、綠色化、智能化發展，機械化智能化水平不斷提高，數字化技術得到推廣應用，種植機械化率達100%，棉花機採率達到90%左右，棉花產業成為帶動新疆各族人民增收致富的支柱產業。

協會呼籲，國際社會和紡織服裝企業本著尊重客觀事實的原則，對一切反疆的言論及行為保持高度的理性分析與選擇，「我們期待優衣庫等國際品牌能夠對新疆棉給與充分的尊重與信任，恢復使用新疆棉花，維護全球棉紡織產業的健康穩定發展」。