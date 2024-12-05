外交部：制裁美國13家軍工企業及6名高管　凍結資產禁止入境

12月5日，中國外交部令第14號公佈，決定對美國軍工企業及高級管理人員採取反制措施，自2024年12月5日起施行。



外交部決定表示，美國近日再次宣布向中國台灣地區出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重幹涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。依據《中華人民共和國反外國制裁法》第三條、第四條、第五條、第六條、第九條、第十五條規定，中方決定對以下美國軍工企業及高級管理人員採取反制措施：

一、對特勵達·布朗工程公司、BRINC無人機公司、急速飛行公司、紅色六方案公司、護盾人工智能公司、賽尼克斯公司、火風暴實驗室公司、奎托斯無人機系統公司、浩劫人工智能公司、尼羅斯科技公司、賽博勒克斯公司、多莫戰術通信公司、Group W公司等13家後附《反制清單》列明的企業，凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動。

二、對芭芭拉·博爾戈諾維（雷神公司海軍力量戰略業務部總裁）、傑拉德·許貝爾（雷神公司海軍力量戰略業務部副總裁）、查爾斯·伍德伯恩（貝宜陸上和武器系統公司首席執行官）、理查德·克勞福德（聯合技術系統運營公司創始人、首席執行官）、貝絲·艾德勒（數據鏈路解決方案公司總裁）、布萊克·雷斯尼克（BRINC無人機公司創始人、首席執行官）等6名後附《反制清單》列明的企業高級管理人員，凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與其本人進行有關交易、合作等活動；對其本人不予簽發簽證、不準入境（包括香港、澳門）。

本決定自2024年12月5日起施行。

中美關係・中美貿易・中美晶片戰・中美國旗：2021年1月21日，中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

反制清單



一、企業



（一）特勵達·布朗工程公司（Teledyne Brown Engineering, Inc.）

（二）BRINC無人機公司（BRINC Drones, Inc.）

（三）急速飛行公司（Rapid Flight LLC）

（四）紅色六方案公司（Red Six Solutions）

（五）護盾人工智能公司（Shield AI, Inc.）

（六）賽尼克斯公司（SYNEXXUS, Inc.）

（七）火風暴實驗室公司（Firestorm Labs, Inc.）

（八）奎托斯無人機系統公司（Kratos Unmanned Aerial Systems, Inc.）

（九）浩劫人工智能公司（HavocAI）

（十）尼羅斯科技公司（Neros Technologies）

（十一）賽博勒克斯公司（Cyberlux Corporation）

（十二）多莫戰術通信公司（Domo Tactical Communications)

（十三）Group W公司（Group W）



二、高級管理人員



（一）芭芭拉·博爾戈諾維（Barbara Borgonovi），女，雷神公司海軍力量戰略業務部總裁

（二）傑拉德·許貝爾（Gerard Hueber），男，雷神公司海軍力量戰略業務部副總裁

（三）查爾斯·伍德伯恩（Charles Woodburn），男，貝宜陸上和武器系統公司首席執行官

（四）理查德·克勞福德（Richard D. Crawford），男，聯合技術系統運營公司創始人、首席執行官

（五）貝絲·艾德勒（Beth Edler），女，數據鏈路解決方案公司總裁

（六）布萊克·雷斯尼克（Blake Resnick），男，BRINC無人機公司創始人、首席執行官

