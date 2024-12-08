01直擊│東莞科企與香港城巴洽商供應氫氣　價格與供應粵本地一樣

《香港01》記者近日隨「同心築夢·共謀發展」粵港澳媒體灣區行聯合採訪團一行到訪東莞巨正源科技有限公司。該公司母企巨正源股份董事長何文忠透露，公司正與香港的城巴公司洽談為城巴的氫能巴士提供氫氣，相關商務協議已進入簽訂階段。



東莞巨正源科技有限公司主要生產被譽為「工業大米」的聚丙烯。（朱加樟攝）

東莞巨正源科技有限公司主要生產被譽為「工業大米」的聚丙烯。何文忠表示，聚丙烯具有輕巧、耐磨損等特性，被廣泛用於服裝、毛毯等纖維製品，同時具良好絕緣性能，被用於製造如雪櫃、洗衣機、冷氣機、電視機的外殼和零部件等。

目前，該公司聚丙烯產能位列廣東省前三，預計二期投產後可實現年產120萬噸聚丙烯，聚丙烯年產量排名可位列華南區第一。

該公司也發展氫氣生產項目，處於廣東領先水平。（朱加樟攝）

此外，該公司也發展氫氣生產項目，處於廣東領先水平。目前該公司正與香港的城巴公司洽談為城巴的氫能巴士提供氫氣，相關商務協議已進入簽訂階段，氫氣供港價格會和供應廣東本地一樣。

巨正源股份董事長何文忠。（朱加樟攝）

由中國記協聯合香港新聞聯、澳門記協、廣東省記協共同組織的「同心築夢·共謀發展」粵港澳媒體灣區行第二場聯合採訪活動圓滿收官，活動期間一連多日走訪了東莞、中山和江門三座大灣區城市，聚焦科技創新、交通樞紐、產業升級和文旅發展等領域的發展。