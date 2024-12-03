01直擊東莞空港中心｜承擔香港機場貨運服務　未來成本將節省一半

位於東莞的香港—東莞國際空港中心先導計劃在2023年4月起運作，該項目由香港機場管理局實行，將香港機場的貨運服務延伸至東莞，以減省貨運服務的所需時間及成本。《香港01》記者在2日（周一）實地在東莞探訪該項目，以了解該項目的最新發展。



位於東莞的香港—東莞國際空港中心。（朱加樟攝）

位於東莞的香港—東莞國際空港中心。（朱加樟攝）

該項目由香港機場管理局實行，將香港機場的貨運服務延伸至東莞，以減省貨運服務的所需時間及成本。（朱加樟攝）

香港國際機場正在建設中的第三跑道預計在運作成熟後，貨物處理能力將達近1000萬噸/年。而現時香港的用工、用地和建築等成本仍有繼續上升趨勢，香港機場貨運面臨安檢、運轉、成本等壓力日益加大的問題。為此，把安檢、打板、集拼、報關等核心功能遷至空港中心操作，有利減省所需時間及成本。

來自大灣區的貨物在空港中心進行安檢、打板等多項工序後，以海路運往香港機場直接裝載到貨機上，發運到全球機場。（朱加樟攝）

來自大灣區的貨物在空港中心進行安檢、打板等多項工序後，以海路運往香港機場直接裝載到貨機上，發運到全球機場。（朱加樟攝）

國泰在空港中心的貨運站。（朱加樟攝）

簡單而言，在出口流程方面，來自大灣區的貨物在空港中心進行安檢、打板、清關等多項工序後，以海路運往香港機場直接裝載到貨機上，發運到全球機場。相反，國際貨物也可以經由香港機場以海路運往空港中心進行清關等程序，其後運送到內地企業。

香港機場管理局航空貨運及後勤總經理（東莞）郭鴻寧接受採訪時透露，今年前9個月空港中心的進出口貨值已經超過100億元。

香港機場管理局航空貨運及後勤總經理（東莞）郭鴻寧接受採訪。（朱加樟攝）

未來貨運服務成本可節省一半

郭鴻寧又透露，未來隨着永久空港中心項目第一期落成之後，將具備年儲貨能力達100萬噸的規模，配合香港機場第三跑道，以提升香港機場的貨運處理能力。永久空港中心投入運作後，期望時效將提升三分之一，而貨運服務成本可節省一半。