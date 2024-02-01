馬化騰幫馬雲帶貨？身家2800億穿淘寶同款80元毛衣去騰訊年會演唱

農曆新年前不少公司陸續辦周年晚宴，內地科技龍頭騰訊也不例外。



董事會主席、首席執行官馬化騰親自出席深圳年會，一襲大紅毛衣亮相後迅速走紅網絡，有網友發現該款毛衣在淘寶上包含運費只賣79.99元人民幣引發熱議。

做夢也沒想到會打入「明星穿搭榜」 網民瘋搶人氣僅次楊冪皮草（點圖了解更多）：

+ 24

綜合內媒報道，騰訊集團1月29日在深圳灣體育中心召開公司年會，馬化騰身著喜慶紅色毛衣，除了致詞表態願景外，還在台上用廣東話唱了一首《祝福你》。

有網友發現同款毛衣在電商平台售價79.99元人民幣，還包郵，有媒體仔細比對發現，確實外觀一致。

而《每日經濟新聞》記者進一步發現，該商品名稱已從「青少年學生潮流保暖加厚……」變成了「年會新年除夕紅色節日加厚……」，且24小時內已有超過200人購買。

通過圖片搜索，在電商平台上還有其他品牌也在售賣類似同款毛衣，最高價格為158元人民幣。

【延伸閱讀】神展開！劉強東屋企水喉沒關 網民狂叫京東客服轉告 還驚動馬雲（點圖放大瀏覽）：

+ 22

據去年10月24日最新2023胡潤百富榜，馬化騰以超2800億人民幣身家，位居內地第二大富豪，僅次於首富農夫山泉創始人鍾睒睒。

對於馬化騰「平價穿著」，引發網友熱議直呼「小馬哥也消費降級了」、「這潑天的富貴輪到我了？感謝小馬哥帶貨」、「小馬哥（馬化騰）給老馬哥（馬雲）帶貨了？」。

據悉，馬化騰在年會點評騰訊旗下各項業務，並以「老樹」比喻微信，稱至今發展12年，「老樹如何發新芽，是一個很大的問題，BAT公司裡，目前好像騰訊還有機會發點新芽。視頻號是『全鵝廠的希望』，結合自身特點做熟人社交的短視頻，今年要全力發展的就是視頻號直播電商」。

延伸閱讀：

陸傳感染H3N2和H10N5致死病例！專家表示：目前未發現人傳人的情況

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】