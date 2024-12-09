敘利亞變天｜滯留華人：家裡僅剩一排雞蛋　每人中午吃兩個飽腹

敘利亞反對派武裝組織12月8日（周日）宣布攻入首都大馬士革，敘利亞反對派在電視講話中稱已「推翻阿薩德（Bashar al-Assad）政權」。當地局勢混亂，有住在當地的華人表示，家裡僅剩下一排雞蛋，每人中午只能吃兩個雞蛋飽腹。



2024年12月8日，敘利亞首都大馬士革，反對派武裝宣布推翻總統巴沙爾政權後，人們在街頭慶祝。（Reuters）

2024年12月8日在敘利亞阿勒頗，有民眾上街慶祝巴沙爾政府倒台（REUTERS）

內媒《澎湃新聞》9日報道，居住在大馬士革的福建人子遊8日與記者通話時，周圍的槍聲一直未斷。子遊說：「你聽到了嗎？都是槍聲、炮聲，今天一天都沒停過。我現在也不敢出門，剛剛從門縫望出去，有個人拎著兩箱子彈就往樓上走。」

根據子遊的估計，留在大馬士革的中國人大概在100至200人，他目前跟3個朋友待在大馬士革的住處，家裡僅剩下一排雞蛋，每人中午只能吃兩個雞蛋飽腹。在一片混亂中，電力供應和網絡服務也大受影響，以往每天4至6小時的供電時長被縮減至2小時，網絡也是斷斷續續的狀態，因此只能用尿袋充電。

身處敘利亞西北部城市拉塔基亞的齊女士則表示，她和丈夫已經將行囊整理好，準備隨時離開拉塔基亞，並做好了最壞的打算，就算「找個漁船也要離開」，「劃哪兒是哪兒」。除了各類必要證件，齊女士和丈夫的包裡還裝著美元、衛生紙和孩子可以吃的餅乾。

12月8日，民眾聚集在敘利亞大馬士革街頭。（新華社）

12月8日，中國外交部表示，中國政府已積極協助有意願的中國公民安全有序離敘，同在敘留守中國公民保持聯繫並做好安全指導。外交部敦促敘利亞有關方面採取切實舉措，確保中國在敘機構和人員安全。當前，中國駐敘利亞使館仍在堅守，將繼續為有需要的中國公民全力提供協助。