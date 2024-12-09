40苦力清理千餘具屍體　南京大屠殺鐵證｢日軍碇泊場｣照片首公開

臨近南京大屠殺慘案發生87周年，近期常州大學紅色文化研究院研究員、南京大學歷史學博士盧彥名從日本有關渠道征集獲得了一本拍攝於1938年南京淪陷時期的相冊。相冊中的73張歷史照片中，首次曝光侵華日軍第二碇泊場（即南京碇泊場）的照片，印證了南京大屠殺後侵華日軍「毀屍滅跡」的史實，成為這段歷史的又一鐵證。



盧彥名表示，關於南京碇泊場的史料很少，這處位於南京下關碼頭附近的侵華日軍機構，不僅負責日軍部隊的後勤保障，還參與了一項重要的隱秘任務，就是對南京大屠殺遇難者「毀屍滅跡」。

相冊中有一張軍官合照，揭露了侵華日軍第二碇泊場的「核心構成」：第二排左六為侵華日軍第二碇泊場司令部司令官鈴木義三郎，第二排右六為山本俊，第二排左五為太田壽男，第三排左五為梶谷健郎。

軍官合照，揭露了侵華日軍第二碇泊場的「核心構成」。（揚子晚報）

史料顯示，日本戰犯太田壽男在南京大屠殺期間就職於南京碇泊場司令部。他曾在一份寫於1954年、現藏於中央檔案館的筆供中供述：「我1937年12月15日傍晚到達南京下關，得到命令處理下關地區的南京人屍體。處理方法大部份由下關碼頭及其稍下遊投入揚子江，一部份在浦口東約四公里處燒掉掩埋（主要用汽油燒，利用窪地、地頭等）。」

江蘇省社會科學院研究員、南京大屠殺史研究專家孫宅巍表示，《南京大屠殺史料集》中，存有當年在南京碇泊場司令部服役的軍曹梶谷健郎的日記及依據日記寫成的回憶資料。梶谷健郎曾寫道：「下午指揮40名苦力頂著惡臭清除了千餘具屍體。真是慘不忍睹，的確是人間地獄。」這次發現的相冊印證了這些史料。

南京侵華日軍第二碇泊場的航拍圖，這裡曾是日軍處理南京人屍體之地。（揚子晚報）

那麼這本相冊的主人是誰？盧彥名認為是合照中的山本俊。「他的單人照片多次出現在相冊中，並且照片中還出現了門口寫有他名字的住所。山本俊是第二碇泊場的『二把手』，也是司令官鈴木義三郎的繼任者。此外，『山本俊部隊』字樣也出現在一些照片中。」

相冊中的照片除了展現南京碇泊場全景外，還記錄了日本甲級戰犯、1938年2月接替松井石根出任華中派遣軍司令官的畑俊六視察南京港的情景。盧彥名表示，這本相冊是又一份重要的屠城鐵證，他將就此展開更多對歷史真相的研究。