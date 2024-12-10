多女子一氧化碳中毒暈倒！　河南洗浴中心｢9.9元優惠｣釀禍被關停

河南鄭州一間洗浴中心發生集體一氧化碳中毒，澡堂女浴區多人暈倒。當局事發後通報稱，涉事洗浴中心已經關停整頓，相關人員已全部送院救治，身體狀況穩定。



鄭州有洗浴中心發生集體一氧化碳中毒，澡堂女浴區多人暈倒。（影片截圖）

據內媒報道，涉事的是位於鄭東新區榆林北路的「順水蘭亭洗浴中心」，網傳影片顯示多名女子不適躺坐在梳化上，現場有急救人員前來處置。

有親曆者表示，周日（12月8日），她和朋友先是感到頭暈目眩和胸悶氣短，接着又癱軟嘔吐最後暈倒，「進去10多分鐘就暈倒了」，朋友不僅磕碰到後腦還伴有抽搐的情況。

該親曆者還說，該洗浴中心為裝修後重新營業，當日有20多人被送院，主要是女浴區的人員。她在醫院檢查後，醫生告知為一氧化碳中毒，相關部門已介入調查。

親曆者被送院檢查。（紅星新聞）

而洗浴中心工作人員表示，當日推出的「9.9元」優惠活動吸引不少顧客前來，「因為人太多，場面有點沒控制住，尤其是女浴區老人和小孩較多，人員密集，加上溫度高，空氣不流通，有人出現了缺氧的情況。」

對此，鄭東新區管理委員會通告稱，事件發生後，鄭東新區立即成立工作組，並第一時間組織急救、公安、應急和辦事處等相關人員趕赴現場處置。該洗浴中心已於當日關停整頓，現場自感不適「暈堂」人員已全部就近送往醫院救治，身體狀況穩定，目前部分人員已康復出院。

「暈堂」是指在澡堂或桑拿房等密閉、高溫環境中，由於多種原因導致的一系列不適症狀，包括頭暈、乏力、噁心甚至暈厥。