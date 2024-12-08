湖北大爺遇電詐反｢騙｣5萬元看呆民警　網民：騙子哭暈在廁所

據「襄陽公安」消息，近日，湖北襄陽，一名長者報警稱騙子給自己轉了5萬塊錢。民警調查發現，這5萬元是詐騙所得，目前錢款已歸還受害人。



湖北大爺遇電詐反騙5萬元看呆民警。（影片截圖）

湖北大爺遇電詐反騙5萬元看呆民警。（影片截圖）

據介紹，湖北襄陽一名長者在網絡上參加了所謂「專項扶貧」的公益活動，客服稱只要每天在APP打卡就有收益，賺到的錢會定點捐贈給貧困山區。

11月23日，一位服務專員告訴長者，他獲得了捐贈5萬人民幣（下同）配額，工作人員會給他的銀行卡里轉賬5萬元現金，他取出來後可以以個人名義捐贈給扶貧專項基金賬戶。

湖北大爺遇電詐反騙5萬元看呆民警。（影片截圖）

但沒等騙子繼續下一步操作，轉賬一到該名長者便立馬取現交到了派出所。民警了解事情經過後，覺得公益項目的話術很像詐騙。

湖北大爺遇電詐反騙5萬元看呆民警。（影片截圖）

湖北大爺遇電詐反騙5萬元看呆民警。（影片截圖）

民警查找轉賬信息後發現，這筆5萬塊錢的「捐款」來自受害人章女士賬戶，隨後民警成功聯繫上章女士家屬並返還被騙錢款。