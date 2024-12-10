深圳61歲地產老闆傳墮樓亡　公司稱是病逝　今年被法院執行8億元

近日，網傳深圳地產商花伴里集團董事長陳生強，因債務問題墮樓身亡，引發廣泛關注。花伴里集團工作人員證實陳生強離世，但稱是「病逝」。值得一提的是，今年7月15日，深圳市中級人民法院將陳生強列為被執行人，執行金額高達8億元人民幣。



花伴里集團。（網上圖片）

網傳消息稱，花伴里集團實控人、董事長陳生強去世，並稱是因債務問題「跳樓身亡」。對此，花伴里集團工作人員稱，「董事長是病逝，但具體情況不清楚。」

亦有網傳花伴里集團發出的訃告顯示，「陳生強於11月27日因病突發離世，享年61歲」，其告別會已於上周一（12月2日）舉行。

有知情人士透露，陳生強是潮汕人，「很仗義，有責任有擔當，就是過不了心裏的那個坎，盡管面臨債務問題，他一直在努力償還債務並支付員工工資‌。」

有員工稱，陳生強有責任有擔當。（網上圖片）

有員工稱，陳生強有責任有擔當。（網上圖片）

公開資料顯示，深圳花伴里集團實業有限公司成立於1998年，資產規模超過150億元人民幣，業務包括各類投資、房地產綜合開發，建築安裝工程等，是國內較早從事城市更新行業的企業之一，旗下員工逾千人。

深圳市中級人民法院曾於2024年7月15日將陳生強列為被執行人，執行金額高達8億元人民幣。