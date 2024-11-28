中鐵建副總經理馬建軍墮樓身亡　內媒：與更換領導引發問責有關

四年前，中國鐵建股份有限公司（下稱中國鐵建）前董事長陳奮健墮樓身亡，曾引發熱議。近期，中國鐵建投資集團有限公司（中國鐵建全資子公司）黨委常委、副總經理馬建軍，也被傳墮樓身亡。有消息指，馬建軍墮樓已是十幾天前發生的事，可能是抑鬱症，與更換領導引發的追責問責有關。



據《界面新聞》引述一名中國鐵建地產內部人士報道表示，馬建軍是中國鐵建投資的「三把手」，已經不是地產的領導了，所以不清楚具體情況。

目前馬建軍的個人微信朋友圈近一個月都未有更新，上面仍顯示著「資源共享、跨界聯盟、互利共贏」十二個字。

馬建軍微信朋友圈。

另外，中國鐵建投資官網上「公司領導」一欄，已沒有馬建軍的名字。在此之前，馬建軍名列第三位，在黨委書記、董事長李衛華和總經理、黨委副書記、董事許玉和之後。中國鐵建投資總部前台工作人員則表示，「不清楚馬總是出差去了還是怎樣，沒聽說過墮樓身亡的事情，也不記得最近一次見他是在什麽時候。」

馬建軍最近一次公開活動是在10月15日，他陪同中國鐵建投資的領導參加了中國鐵建華南總部大廈的項目調研。

國資委巡視組進駐巡視期間 中鐵建董事長陳奮健墮樓身亡

10月15日調研會現場。

公開資料顯示，馬建軍今年49歲，中共黨員，中南大學碩士畢業，高級工程師。1998年7月開始參加工作，隨後十年間，他在中鐵十六局集團及其下屬公司出任多個職位，是一名資深的建築地產人。2024年，馬建軍出任中國鐵建投資集團有限公司黨委常委、副總經理，直至近期傳出墜亡的消息。

11月27日，熟悉馬建軍的一名業內人士表示，「我印象中的老馬（馬建軍）是蠻有情懷的一個人，他做中鐵建地產華東區首時，還提出了『會飛的大象』。」他稱，馬建軍屬於老的「中鐵線」，業務很強，很早就帶出了一批兵。

馬建軍的個人資料和簡歷已從中鐵建官網上撤下。

據悉，今年中國鐵建領導層經歷了人事變動。

5月20日，根據中國鐵建股份有限公司任免通知，免去高治雙的中國鐵建投資集團黨委書記、常委、委員職務；同時，免去高治雙的中國鐵建投資集團董事長、董事職務。

6月26日，中國鐵建投資集團在北京總部召開幹部大會，決定李衛華擔任投資集團黨委書記、董事長‌，不再擔任總經理職務；同時，聘任許玉和為總經理。

據此前報道，2020年8月16日，中國鐵建前董事長陳奮健墮樓身亡，官方沒有通報具體原因。