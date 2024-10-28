深圳35歲工程師因工作壓力大抑鬱辭工未獲批　在公司墮樓身亡

內媒《新京報》28日報道，深圳寶安一家企業的一名男工程師8月底因工作壓力大抑鬱去醫院就診，隨後向企業提出辭工未獲批，近日在公司墮樓身亡。



深圳寶安一家企業的一名男工程師8月底因工作壓力大抑鬱去醫院就診，隨後向企業提出辭工未獲批，近日在公司墮樓身亡。（影片截圖）

深圳寶安一家企業的一名男工程師8月底因工作壓力大抑鬱去醫院就診，隨後向企業提出辭工未獲批，近日在公司墮樓身亡。（影片截圖）

報道引述李先生稱，他弟弟在深圳寶安一家企業擔任工程師，8月底因工作壓力大抑鬱去醫院就診，隨後向企業提出辭工未獲批，不久後在企業墜樓身亡。

李先生稱，弟弟曾向家人表示他身體不舒服，壓力大，不想在其公司上班。

據死者在8月底的病歷單，死者今年35歲，病史包括「近1月因工作壓力出現情緒低落，無興趣無愉快感」等。

死者在8月底的病歷單。（影片截圖）

死者在8月底的病歷單。（影片截圖）

事發企業人事負責人周先生表示，李先生弟弟未曾告知公司有抑鬱症一事，確實提出過離職，公司因不知道其有抑鬱症加薪挽留，已和家屬約好時間協商解決。

企業所在的福海街道辦事處指，相關調解和善後工作正在進行中。

【不要放棄你的生命】請看看這些求助網站和熱線！

求助網站和熱線：

即睇3分鐘情緒自救法 呼吸間即可放鬆身心

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288