深圳35歲工程師因工作壓力大抑鬱辭工未獲批　在公司墮樓身亡

撰文：朱加樟
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內媒《新京報》28日報道，深圳寶安一家企業的一名男工程師8月底因工作壓力大抑鬱去醫院就診，隨後向企業提出辭工未獲批，近日在公司墮樓身亡。

深圳寶安一家企業的一名男工程師8月底因工作壓力大抑鬱去醫院就診，隨後向企業提出辭工未獲批，近日在公司墮樓身亡。（影片截圖）
深圳寶安一家企業的一名男工程師8月底因工作壓力大抑鬱去醫院就診，隨後向企業提出辭工未獲批，近日在公司墮樓身亡。（影片截圖）

報道引述李先生稱，他弟弟在深圳寶安一家企業擔任工程師，8月底因工作壓力大抑鬱去醫院就診，隨後向企業提出辭工未獲批，不久後在企業墜樓身亡。

李先生稱，弟弟曾向家人表示他身體不舒服，壓力大，不想在其公司上班。

據死者在8月底的病歷單，死者今年35歲，病史包括「近1月因工作壓力出現情緒低落，無興趣無愉快感」等。

死者在8月底的病歷單。（影片截圖）
死者在8月底的病歷單。（影片截圖）

事發企業人事負責人周先生表示，李先生弟弟未曾告知公司有抑鬱症一事，確實提出過離職，公司因不知道其有抑鬱症加薪挽留，已和家屬約好時間協商解決。

企業所在的福海街道辦事處指，相關調解和善後工作正在進行中。

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