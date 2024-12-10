阿里巴巴廣東雲計算數據中心火警　公司證實：雲服務未有影響

阿里巴巴位於廣東河源的雲計算數據中心，周一（12月9日）發生火警，有人稱事發時幾百人從大廈跑出逃生，當局證實事件並指現場無人員傷亡；阿里巴巴方面也表示，火警對雲服務未造成任何影響。



阿里巴巴位於廣東河源的雲計算數據中心火警。（網上圖片）

網傳影片顯示，現場燃起熊熊大火，冒出厚厚黑煙。影片發布者稱，周一下午，河源市源城區雲計算數據中心發生火警，「有幾百號人向外逃生」。

據《第一財經》報道，源城區委宣傳部工作人員證實確有此事，並稱火警發生在源南鎮轄區內，周一下午3時左右，大火已被撲滅，現場沒有人員傷亡。

阿里雲周二（12月10日）回應稱，經核實，周一下午2時43分，河源一處在建園區（未投入生產），總包施工過程中，切割產生的高溫鐵渣導致樓外的幾塊擠塑板起火，引發濃煙，火情在約10分鐘內撲滅，未造成人員傷亡和財產損失。

阿里雲還稱，該在建園區與生產區域相隔較遠，對雲服務未造成任何影響。

圖為河源市貌。（河源廣播電視台）

公開資料顯示，阿里巴巴廣東雲計算數據中心河源項目總投資150億元人民幣，計劃在河源市源城區、江東新區及高新區內建設三大數據園區。據了解，該項目預計在2028年建設完成。

其中，高新區園區項目佔地約12萬平方米，於2018年6月啟動建設，並在當年11月底封頂，是阿里巴巴全國IDC板塊中施工難度較大、用時最短的數據中心項目。

2020年2月18日，阿里雲在官網宣布，河源數據中心正式對外提供服務。