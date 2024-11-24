貴州漢失蹤18年　山西流浪時獲救卻患腦梗　家人：半邊身已無力

來自貴州的趙啟超18年前離家打工後失蹤至今，家人遍尋無果，直至本月15日竟終接到通知，趙啟超於山西被尋回。

女兒趙秋梅稱，現時父親的左半邊身無法用力，經醫院檢查證實有腦梗、腦萎縮的情況。她想知道父親這麽多年在外的遭遇，希望有好心人能夠提供線索。



《極目新聞》報道，趙秋梅介紹，家中有四姐妹，小時候家裏很窮，父親2006年稱要外出打工賺錢買電單車，但此後消失不見。趙啟超失蹤後，親戚們多方尋找，包括進山、去附近各個鄉鎮、進城，甚至報警求助，均無趙啟超的蹤跡。幾年後，趙啟超的戶口被死亡註銷。

今年11月15日，有親戚接獲轄區派出所電話通知，稱在山西長治市發現趙啟超。趙啟超的女兒女婿分別從貴州、上海和義烏趕往山西，將他接回家。經檢查，趙啟超身體左半邊不能發力，神智偶爾不清醒，但記得家中每個人，亦能說出每個人的名字。

家人在長治救助站接趙啟超回家。（極目新聞）

長子縣救助站的工作人員介紹，11月14日凌晨2時許，趙啟超在長子縣的文化廣場流浪，沒地方住，有人報警，「看著精神沒啥問題，接到他的時候，身上還揣著兩三百塊錢，他光說在磚窯打工，但搞不清在哪個磚窯打工，所以也落實不了」。長治市救助管理站求助登記表長治市救助管理站的相關文件顯示，趙啟超因流浪，於11月15日被長子縣站護送到長治市救助站，次日被親屬接領。

長治市救助管理站求助登記表。（極目新聞）

參與救助的派出所民警介紹，趙啟超被警方接走時人是清醒的，能夠說清楚自己的大概情況，但電腦上未能查出其相關信息。民警在現場詢問時，趙啟超能清楚說出自己另一個名字「趙德超」，是貴州省長順縣人，民族是漢族，但未能記起身份證號碼。

趙秋梅稱，多年來一直幻想着能尋回父親，但她沒有父親的照片和身份證等信息，報警也沒有立案，只能逢人就打聽，現在能一家團聚，「感覺心裏的一塊大石頭終於落下了」。

趙啟超獲救時清醒，也能清楚說出自己另一個名字，是貴州省長順縣人。（極目新聞）

她表示，父親自稱一直在磚廠工作，20多天前被車載到長治市；下車時，司機給他一根拐棍、510元人民幣以及一袋餅乾。家屬提供的照片顯示，趙啟超雙手有一層厚繭，右手食指出現異常彎曲。11月19日，趙啟超到醫院接受檢查，結果顯示他有腦梗、腦萎縮的情況。

趙啟超的戶口已被死亡註銷，長順縣的民警表示，死亡註銷後恢復戶口比較複雜，需要經過各種手續和多層審批，警方會積極辦理。

趙啟超雙手有厚繭，右手食指出現異常彎曲。（極目新聞）

11月21日，山西長子縣融媒體中心網站通報稱，11月15日，該局接到轄區派出所電話，稱有一名流浪者需要救助。該所於11月15日凌晨3時許接報，在文化廣場南門有一名流浪老人。

接警後，民警將其臨時安置在派出所，詢問發現，老人操外地方言，無法準確表述個人信息，未隨身攜帶能夠證明身份的物品，僅獲取他為「貴州省長順縣長寨鎮人，名叫趙某超」的信息。

經貴州當地警方協助，與老人家屬取得聯繫。當日下午，該局工作人員與民警將其護送至長治市救助管理站。11月16日，家屬將老人從市救助站接回貴州。經縣公安部門初步核查，家屬稱「父親是被人開車從早上六點到下午五點拉到長子縣城並丟棄」。縣公安部門仍在調查核實相關情況。