解放軍在台海出沒　陸外交部糾正記者：台灣沒有國防部

解放軍海軍兵力近日在台灣周邊大量出沒，船艦數量傳出超過90艘，但中國大陸卻未宣布進行軍演。



對此，外媒記者連兩天在大陸的外交部記者會上詢問相關問題，但陸方發言人毛寧皆未正面回應，更糾正外媒記者「台灣沒有什麼『國防部』！」



《法新社》記者9日在記者會上詢問毛寧，「台灣國防部今天稱在台灣周邊海域發現中國軍艦和海警船，並稱中國人民解放軍已對中國沿海空域實施限制措施。中方對此有何評論？是否會在台灣周邊舉行軍演？」

毛寧回應稱，「首先要告訴你的是，台灣沒有什麼『國防部』，台灣是中國領土不可分割的一部分」，她強調，「台灣問題是中國內政，中方將堅定維護國家主權和領土完整。」

《法新社》記者10日又提問，「台當局今天表示中國最近在台灣周邊海域部署的船隻和兵力規模比2022年的軍事演習更大。請問外交部對此有何評論？中方是否計劃本週在台灣周邊地區舉行軍事演習？」毛寧則回應，台灣問題是中國的內政，中方將堅定捍衛國家主權和領土完整。

台灣軍方：解放軍嘗試對台灣風控，也要拒止外軍

台灣國防部情次室次長謝日升中將10日表示，解放軍海軍兵力在西太平洋與台灣周圍有明顯態勢，不只對台嘗試全面封控，也企圖達到區域拒止外軍。

台媒報道稱，對於解放軍的船艦數量，台灣國防部未正面回應是否突破90艘，但直言「數字非常驚人」，散佈位置超過台灣往東，在第一島鏈與第二島鏈間，企圖傳達「台海內水化」訊息。