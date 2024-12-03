C919商業首航重慶 東航開通滬渝快線每天往返
撰文：孫聖然
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周二（12月3日）上午，中國東航最新引進的第九架C919飛機，執飛MU5421「上海虹橋—重慶」航班，搭載159名旅客順利飛抵重慶江北國際機場。重慶也成為繼上海、成都、北京、西安、廣州、太原之後，東航C919執飛航班的第7座城市。
執飛MU5421航班的飛機編號為B-657T，是全球首架具備全國產客艙局域網服務功能的C919客機，每個座椅都有「客艙局域網」提示標籤，能夠為旅客提供更加豐富靈活的機上娛樂體驗，旅客可通過具有WiFi功能的移動個人電子設備，在開啟飛行模式後，進入局域網平台。
據悉，12月3日，東東航使用C919在「上海虹橋—重慶」的滬渝快線執飛兩班往返，從12月4日開始，C919則將於滬渝快線常態化執飛每天一班往返。去程MU5435航班每天17時05分從上海虹橋起飛，20時10分到達重慶；回程MU5436航班21時30分從重慶起飛，23時40分到達上海虹橋。
至此，東航C919機隊常態化商業航線增至7條，包括上海虹橋—成都天府、上海虹橋—北京大興、上海虹橋—西安、上海虹橋—廣州、北京大興—西安、上海虹橋—太原，以及今次新開的上海虹橋—重慶。
東航C919飛機自2023年5月28日商業首航以來，截止2024年11月21日，已累計執行商業航班超5500班、承運旅客超過75萬人次。
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