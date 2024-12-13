醫生人工減30％到50%！深圳、廣州醫院被爆陷減薪潮

近日內地社交平台盛傳深圳、廣州多間醫院陷減薪潮，有內地醫生抱怨指績效收入被減30%甚至50%。內媒稱，是次深圳醫生減薪主要針對薪酬中的績效工資。



內媒《財新網》報道稱，深圳醫生減薪主要是針對薪資中的績效工資，公立醫院醫務人員薪金由基本工資、績效工資及津貼補貼組成，基本工資與績效工資佔比約「3：7」或「4：6」。

深圳有外科醫生稱，減薪由今年8月已開始，績效工資減少50%，「我們醫院主要就是靠績效，基本工資每個月扣保險等都被扣完了」。

北上求醫｜深圳陪診員月入過萬：通關後港客暴增，照腸胃鏡最熱門

+ 3

廣州某醫院院長稱，與深圳行家交流時，院長們普遍反映醫院患者數量不夠。且深圳醫院數量供大於求，患者「花費不高」，直接影響醫院收支，間接影響醫生收入。此外，廣東省人民醫院、中山大學附屬第一醫院、南方醫院都受到影響，減薪幅度約30%。

不過，重慶市衛生健康統計資訊中心旗下的新媒體《檢驗醫學》引述深圳某大三甲主任醫師表示，「這次深圳大型醫院的降薪潮針對的是高薪醫生，資歷不深、收入低的醫生不用擔心。」