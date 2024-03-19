北上求醫｜深圳陪診員月入過萬：通關後港客暴增，照腸胃鏡最熱門

港人北上消費熱潮持續，更有不少港人選擇到深圳醫院看病做檢查，除了價格考量、排隊輪候時間短更是港人北上求醫的考量。其中港大深圳醫院更是港人北上求醫的首選，記者實測發現港大深圳醫院牙科每週五下午網絡預約放號，瞬間就被一搶而空。



3月12日，記者去港大深圳醫院體驗潔牙療程，並且通過小紅書，預約到陪診的服務。據了解，這項服務近日在深圳興起，不少首次去深圳就醫的長者、做小手術、腸胃鏡的港人都會預約服務，價格約為半天（4小時）200元不等（人民幣，下同），這些在深圳的陪診員同樣也感受到港人北上的熱潮。



陪診員芬姐（化名）透露，「陪診、幫拿藥、看報告」這些服務其實是在新冠疫情就開始火爆了，她從事這行已經三年多，她分享，去年中港通關後，港人預約陪診服務的數量突然大增。



芬姐表示，現在港人大概約佔她全部客源的四成左右，其中8成以上會選擇去港大深圳醫院，最熱門的預約項目就是照腸胃鏡。芬姐指，深圳許多醫療項目不似香港需輪候很長的時間，「一個上午就搞定」，通關後口耳相傳，「香港人來深圳看醫生就多了很多」。



港大深圳醫院牙科難預約 醫生：一上午看診的半數是港人

據了解，港大深圳醫院預約方式包括每周五下午2時開放下週的網絡預約、電話預約以及現場門診掛號，不過通常網絡和電話預約一開放就立刻被約滿。記者透過小紅書找到陪診服務，對方也提供「代掛號」等服務，收費為268元（人民幣，下同），半日陪診費則為298元。陪診員除了可以代掛號、代報到，也會進入診間陪伴看診，協助病患紀錄病情。

3月12日下午14時30分，記者在14時37分進入診間。看診牙醫透露，近日來港大深圳看牙洗牙的人很多，「我今天一上午看了12個人，有超過一半是香港人」，整個潔牙過程約40分鐘，費用則為314.83元，可以直接掃碼線上繳費，流程簡便迅速。

+ 3

芬姐分享，港人在深圳就醫不一定只是因為考量到價格，而是因為深圳看診「更方便、更快，更好預約」，芬姐指出，港人來深圳就醫，近八成都會選擇港大深圳醫院，另外也會考慮北京大學深圳醫院、深圳人民醫院等「三甲」醫院。

港大深圳醫院是不少港人北上就醫的首選。（蔡苡柔攝）

據了解，「三級甲等醫院」，簡稱三甲醫院，是中國《醫院分級管理辦法》中「三級六等」等級劃分中的最高等級，深圳的三甲醫院多達32家，三甲醫院評斷方式包括在所在地區擁有最高水平的醫療服務、承接科研任務等，病床數亦需要在500張以上，每張床至少配備1.03名衛生技術人員和0.4名護士。

另外，據此前報道，香港亦有愈來愈多保險公司推出大灣區醫療保險，在部份指定醫院或者公立三甲醫院就醫，可返回香港後報銷。

港媽攜女北上求醫 讚深圳醫療：手術治療3日好返 費用回港報銷

記者實地走訪港大深圳醫院，發現空間確實寬敞明亮。週二的午後人流也不擁擠：

陪診員月入可達2萬 港人通關後人數大增

據記者觀察，專人陪診在小紅書上興起，有個人從事陪診，亦也有團體成立平台接單。據芬姐透露，他們團隊有10幾名成員組成，有護士，也有全職媽媽。芬姐介紹，在新冠疫情期間，陪診幫忙拿藥、代看報告和代問診等興起，他們一個月收入約為5000元到6000元不等，最高月收可達2萬元，顯示陪診行業的熱門。

查看他們建立的陪診平台，提供包括陪打疫苗、代辦問診、陪打疫苗、辦理報銷、代約檢查、辦理報銷等一應俱全。芬姐表示，他們在醫院的業務包羅萬象，例如他近日為一個江西學生到港大深圳醫院拿藥寄到江西去，疫情期間他也常拿著手機幫人掛號，用視訊的方式讓病患和醫生「隔空」問診。

芬姐透露，中港在疫情通關後，港人預約陪診服務的人突然大增，「很多都是朋友介紹，口耳相傳」，現在香港客人約佔她客源比例的40％。芬姐又介紹，目前港人預約陪診服務的話，選擇的項目就比較單一香港客人一般預約服務多是腸胃鏡的檢查，因為該檢查需要麻醉，有陪診的必要，「不過整個流程也很快，在港大深圳這邊差不多一個下午能搞定」。

據了解，內地陪診服務的興起也受到官媒，如《人民日報》報道，陪診服務包括陪同患者預約掛號、代問診、代取藥、送取檢查樣本、代取報告等。報道稱，通過家政服務公司、陪診小程序、社交網站等渠道了解陪診服務，發現根據陪診服務內容的差異，收費標準也有所不同。一般價格在半天200到300元，全天300到500元不等。

由於「陪診員」這一職業尚未被收錄在人力資源和社會保障部公佈的《中華人民共和國職業分類大典（2022年版）》中，陪診服務仍缺乏相關行業規範。在中國邁入超老齡化的時刻，不少學者也提倡，陪診員應該通過基本醫療知識、急救技能培訓，以確保發生危急情況有一定的能力應對，最大限度保障患者生命安全。