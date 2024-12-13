巴基斯坦兩年內買60架殲-35A？專家質疑：不可能的任務

近日，有巴基斯坦媒體報道，該國計劃在未來兩年內向中國採購多達60架殲-35A型戰鬥機，相關消息引發國際軍事界的高度關注。內媒《觀察者網》風聞社區「大伊萬頻道」指出，這一消息源自巴基斯坦知名媒體24news，該消息隨後被印度防務新聞、美國軍事觀察家等多家外媒廣泛轉載，甚至傳至歐洲和俄羅斯，成為國際軍事討論的焦點。



然而，根據中國軍事專家的分析，殲-35A型戰鬥機目前仍處於裝備解放軍初期階段，未來兩年內完成外銷的可能性並不高。

巴基斯坦媒體近日報道，該國計劃在未來兩年內向中國採購多達60架殲-35A型戰鬥機。

消息來源可信度受質疑

「大伊萬頻道」報道指出，早在今年8月，巴基斯坦媒體便曾聲稱，巴國空軍派遣飛行員赴華接受殲-35A的駕駛培訓，顯示該國正為引進這型五代戰機積極準備。然而，事實顯示，殲-35A至今尚未正式批量裝備中國空軍部隊，且目前仍在技術測試和戰術教材編寫階段。

根據專家分析，首批殲-35A的裝備進度仍需至少兩年才能達成初步戰鬥力。從實際情況推測，巴基斯坦媒體的報道更像是基於其希望盡快引進五代機，以應對印度空軍不斷提升的軍事威脅。

殲-35A列裝進展與產能壓力

據了解，殲-35A戰鬥機目前處於低速生產階段，其產能提升仍面臨巨大挑戰。首批列裝解放軍的部隊需進行飛行員和地勤培訓，同時摸索新裝備的技術性能和戰術應用。此外，產線需逐步提高生產速度，以應對國內需求。報道強調，短期內，中國軍方無法將產能分配至外銷市場。

專家指出，類似殲-35A這樣的五代機出口，還需對飛機的裝機設備進行改裝以符合外貿需求，這需要額外的技術投入與產能資源。目前，解放軍內部仍有大量改裝和裝備需求需要滿足，包括取代老舊型號如殲-7G、殲-8F和部分殲-10A型戰機。

殲-35艦載隱形戰機。（作者提供）

巴基斯坦財力與軍事需求的矛盾

與此同時，巴基斯坦在經濟上面臨巨大壓力，也直接影響了該國的軍購計劃。報道指出，即便殲-35A的價格低於其他五代機，但仍明顯高於該國目前裝備的殲-10CE等四代半戰機。除了購機成本外，巴基斯坦還需建立全新的維護保養體系及升級作戰支援體系。報道估算，這筆投資可能高達數十億美元，對於經濟狀況不佳的巴基斯坦而言無疑是一個沉重負擔。

巴基斯坦一直希望在空軍技術層面領先印度，但近年來，隨著印度空軍引進蘇-30MKI和陣風戰鬥機，巴印空軍實力出現此消彼長的趨勢。尤其是印度正在積極推進其五代機AMCA計劃，這加劇了巴基斯坦尋求技術反超的急迫性。

殲-20與殲-35模型亮相。

五代機外銷的潛在市場

儘管巴基斯坦市場需求明確，但專家認為，中國五代機的外銷市場遠不止於此。中東和北非地區的多個國家對五代機有強烈需求，但因為各種因素無法獲得美製F-35戰鬥機，這為中國軍機提供了巨大的市場空間。專家指出，未來中國或可率先在這些地區突破外銷障礙。

報道最後總結，殲-35A型戰鬥機短期內難以出口巴基斯坦，但其在全球軍貿市場的潛力巨大。未來隨著中國軍機產能爬坡及國內需求逐步滿足，殲-35A或將成為中國軍貿的重要支柱裝備，開拓更廣闊的國際市場。