南京大屠殺︱在冊倖存者僅剩32人　老婦哭述：11歲時一家七口滅門

今日（13日）是南京大屠殺87周年兼死難者國家公祭日。上午8時，侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館舉行升旗、下半旗典禮；10時，舉辦南京大屠殺死難者國家公祭儀式。與此同時，新華社發布部分幸存者的肖像，為史存證。另外，央視專門發布早年倖存者的採訪記錄，事主憶述自己11歲時一家7口被日軍殺害的經歷，更在鏡頭前激動落淚，「看到我父母一起中槍在地下，一聲還沒有喊出來，日本兵又給我一槍……」



南京大屠殺87周年，央視專門發布倖存者倪翠萍在2000年時接受時，憶述自己一家7口被滅門的經歷，而當年她只有11歲，說著說著更在鏡頭前激動落淚。

倪翠萍憶述自己一家7口被滅門的經歷。（央視新聞）

倪翠萍憶述自己一家7口被滅門的經歷。（央視新聞）

倪翠萍憶述自己一家7口被滅門的經歷。（央視新聞）

倪翠萍憶述自己一家7口被滅門的經歷。（央視新聞）

倪翠萍憶述自己一家7口被滅門的經歷。（央視新聞）

她憶述：「來了3個日本帝國主義......可憐就把我父親打死在地下。日本兵又給我母親一槍，可憐的母親又倒在地下。這時候看到我父母一起在地下，一聲還沒有喊出來，日本兵沒有走，又給我一槍。」

她邊說邊落淚，之後更拉下衣服，展示當年的中槍部位，直到現時仍矚目驚心。

她拉下衣服，展示當年的中槍部位。

她拉下衣服，展示當年的中槍部位。

上午，新華社發布部分幸存者的肖像，並透過官微指出：「1937年12月，侵華日軍製造了南京大屠殺，30多萬手無寸鐵的中國平民和放下武器的士兵慘遭殺害，給劫後餘生的倖存者留下難以撫平的傷痛和苦難記憶。87年歲月流逝，截至記者發稿時，南京侵華日軍受害者援助協會登記在冊的在世幸存者僅剩32人。我們記錄下部分幸存者的肖像，為史存證。」

新華社發布部分倖存者的肖像。（新華社）

新華社又介紹道，在侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館，有一面照片墻，對稱排列著100張照片，是截至2017年9月30日登記在冊的百位倖存者肖像，「每當有一位老人離世，紀念館就要『熄滅』一個燈箱，如今，僅有32盞燈還亮著。截至目前，登記在冊的在世南京大屠殺倖存者僅剩32人，平均年齡超過94歲」。

每當有一位老人離世，紀念館就要「熄滅」一個燈箱。（新華社）

「當時我才八歲，也給我戳了三刀，當時我昏死過去」。南京大屠殺倖存者夏淑琴憶述，當時外頭七口人，「沒有一個活的，全部死光」。

倖存者艾義英則講述說：「三個叔叔、我爸爸、還有堂哥、還有一個姑爹，被日本人殺掉了，那時候過什麽日子啊，那個時候過的日子真是不能講了，講了真是心酸。」

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官媒人民日報發布的國家公祭日圖片。（人民日報）

南京多地舉行悼念活動。（江蘇衛視）