李鐵獲刑20年上熱搜　網民mean爆評論：進不了球門，卻可以進囚門

周五(13日),湖北省咸寧市中級人民法院對中國國家男子足球隊原主教練李鐵案公開宣判,李鐵被以受賄罪、行賄罪、單位行賄罪、非國家工作人員受賄罪、對非國家工作人員行賄罪數罪併罰判處有期徒刑20年。案件引起全國輿論廣泛關注,有關話題快速衝上微博熱搜榜,有網民揶揄道「出來就是李老頭了」,但亦有人認為20年的刑期輕了,「果然20年,贓款沒交」。另有博主出來「抽水」,稱李鐵可以「在裏邊研究研究技戰術,帶一帶監獄足球隊」。



判決出爐後,「李鐵被判20年」的話題旋即衝上微博熱搜榜,更一度高居第1位。截至中午12多,該話題閱讀量已突破1.6億,討論量則超過4萬。

判決出爐後,「李鐵被判20年」的話題旋即衝上微博熱搜榜。(微博)

網民亦紛紛留言討論,由於足壇反腐持續,多名前高管入獄,因此有網民揶揄:

國足再進一囚(球的諧音)

國足終於進囚了

囚隊有主教練了

進不了球門,卻可以進囚門

監獄裏組織個隊,代表國足打進世界杯,當場釋放



知名博主「中超觀察家」亦就案件寫道:「果然是20年,那就李鐵的餘生還有點盼頭,已經執行了兩年了,在裏邊研究研究技戰術,帶一帶監獄足球隊,減減刑,有個15年左右就出來了。」

庭審現場。(央視新聞)

不過也有許多網民認為20年的刑期判輕了,因此前不少輿論認為判無期徒刑的可能性較大。例如,北京市京師(鄭州)律師事務所高級合夥人秦明此前表示,綜合案件查處和審理情況看,李鐵被判處死刑或死刑緩期執行的可能性都比較低,無期徒刑可能性比較大,「從涉案金額和罪名來算,李鐵可能達到無期徒刑以上刑罰,但是實際處置過程中,法院還會綜合考慮他認罪認罰的態度,退贓的情況,以及有沒有自首、坦白、檢舉揭發、立功等情節」。

網民點睇刑期:

怎麼才20年啊???

果然20年,贓款沒交

裏面表現再好點減減刑十幾年就出來了

一輩子才幾個20年

排除重大刑事犯罪,經濟犯罪20年很長了

對他這個年齡來說,20年其實跟無期區別不大

可以在裏面安心養老了

這個很重的了,這個結果我很滿意



對此,有網民科普:《刑法》69條,數罪並罰,總和刑期不超過35年的,有期徒刑不超過20年,超過35年的,最高不超過25年。「所以,這個20年已經是頂天了。而且如果有附加刑,這20年完事附加刑還得執行。如果要假釋,有期徒刑得刑期執行過半才行。」

李鐵早前在鏡頭前懺悔,表示以後要踏實行正路。(影片截圖)

其他網民意見摘錄:

20年?國足落後的可不止20年

除了行賄,就是受賄,其他啥也沒幹

出來67了,就是老鐵了

曾經每個人心裏都有個足球夢。直到他親口告訴你:夢是假的!

出來變成李針了,鐵杵磨成針

依稀記得甩頭髮的動作

20年之後誰還記得那個斜嘴吹瀏海的招牌動作

here we go ! 李鐵轉會至監獄,簽字費1.2億,合同20年!

代李鐵答,監獄管教問鐵子是何人: 執鞭國足吹頭人,詔獄藏名二十春。 管教牢友何須問,亞龍南勇是前身



延伸閱讀:前國足主帥李鐵鏡頭前懺悔 網民熱議瀏海還在:過陣子就變光頭了

李鐵一直有在場邊吹其瀏海的習慣。(影片截圖)

李鐵受賄、行賄、單位行賄、非國家工作人員受賄、對非國家工作人員行賄一案,今年3月28日,在湖北省咸寧市中級人民法院一審公開開庭審理。李鐵被控涉案金額過億,他當庭認罪。

檢察機關指控,李鐵在擔任男足國家隊主教練等職務期間受賄5089萬多元(人民幣,下同);行賄給予他人100萬元;單位行賄方面涉案200萬元;非國家工作人員受賄方面收受2675萬元;對非國家工作人員行賄方面給予相關人員錢款3905萬多元。