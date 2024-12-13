李鐵獲刑20年　央視記者：庭審用時半小時，律師稱並未拿到判決書

12月13日，據央視記者武兵報道，今天李鐵案庭審用時大概半個小時，法庭只是宣讀20年有期徒刑的判決，但並沒有拿到判決書。



庭審現場。（央視新聞）

沒有記者被允許進入法庭拍攝

關於李鐵案的庭審情況，武兵介紹說：「庭審在今天上午8時30分準時開始，整個庭審用時大概半個小時。今天現場來了很多媒體，都沒有被允許進入法庭拍攝報道。今天李鐵被以受賄罪、行賄罪、單位行賄罪、非國家工作人員受賄罪、對非國家工作人員行賄罪數罪併罰判處有期徒刑二十年。」

押送李鐵的警車進入咸寧中級人民法院。（央視新聞）

李鐵需於十天內提出上訴

武兵指出，在李鐵的辯護律師團隊走出法院後，他們在法院門口對律師團隊進行了簡單的採訪。律師表示，「今天在法庭上法官只進行了宣讀判決，並沒有拿到判決書。」

據了解，根據法律規定，刑事案件的上訴期一般是10天左右。10天之內如果李鐵不提出上訴，一審判決就將生效，同時也具有法律的強制執行效力。律師表示，稍後他也會再次與李鐵見面，與李鐵進行商量。