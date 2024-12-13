北上注意保暖！周日深圳最低氣溫僅9℃　下周一才回暖

北上注意！預計12月11日夜間起冷空氣開始影響深圳市，北風加大，氣溫下降，12日早晨，深圳最低溫已經在13到15℃，較前一日下降4到6℃。12月13到15日受不斷補充的冷空氣影響，氣溫繼續下降，其中13到14日雲量較多，溫差較小，體感較涼，沿海和高地最大陣風7到8級。12月15、16日最低氣溫降至10℃左右，16日白天起轉晴天乾燥天氣。



（深圳發布）

預計明後兩天（14-15日）冷空氣繼續補充影響，中高層大氣濕度大，深圳市上空中高雲仍較多，可見陽光，15日早晨將迎來這次過程最冷的時段，最低氣溫9℃左右。

（深圳發布）

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深圳市委提醒，氣溫下降的同時，日溫差也縮小，加上前幾日的降溫，建築物溫度也已下降，在室內室外體感都會較冷。另外氣壓梯度也將加大，今天夜間到明天白天沿海、高地和海區最大陣風7到8級。

11日開始短暫升溫：只是鋒前增溫

冷空氣來臨前，往往會有一個短時的升溫現象，通常稱為「鋒前增溫」。隨著冷鋒逼近，冷鋒前部暖氣團被迅速擠壓到狹窄區域聚集增溫。等到冷鋒過境時和過境後，氣溫會下降。由於鋒前增溫影響，12月11日白天體感較熱，等夜間冷空氣抵達後，特別是明早起床，體感變涼，可以準備拿出厚衣服。

深圳市委也特別給出穿衣提醒，建議考慮洋蔥式穿搭或是三明治式穿搭。