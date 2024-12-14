習近平12月18日至20日訪澳門　出席回歸祖國25週年大會並視察澳門

12月20日是澳門回歸25周年紀念日。《新華社》今日（12月14日）證實，國家主席習近平將於12月18日至20日赴澳門，出席慶祝澳門回歸祖國25週年大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮，並視察澳門特別行政區。



據了解，澳門政府安排連串活動慶祝，包括重頭戲的回歸紀念日當天舉行第六屆政府就職典禮。



國家主席習近平在澳門出席「慶祝澳門回歸祖國20周年大會暨澳門特別行政區第五屆政府就職典禮」，並發表講話。（新華社）

按慣例，每逢政府換屆的回歸紀念日活動，都有中央領導人出席及主持新一屆政府的宣誓儀式，例如澳門回歸15周年及20周年時，國家主席習近平都有到澳門參加特區政府就職典禮並發表重要講話，亦會視察澳門。

為確保慶回歸期間的公共秩序及公共安全，澳門行政長官早已批示，本月一日起澳門全面禁槍，有關槍械及彈藥須於指定時間內繳交保安當局。押運款項所持的槍械及彈藥可於12月21日起取回，個人持槍則要在12月26日起可以取回。

民航局亦發出通告公佈指，為確保回歸活動順利進行，本月14日至22日期間，無人機將禁飛9日。

據悉，澳門於18日至20日展開一連串活動慶祝回歸二十五周年，包括晚宴、文藝晚會，20日的回歸紀念日當天上午則有升旗禮，之後再舉行第六屆政府就職典禮等。

習近平檢閱解放軍駐澳門部隊。（新華社）

習近平五年前訪澳 曾到訪學校、政府大樓、檢閱駐澳門部隊等

澳門回歸祖國20周年時，習近平訪澳並出席「慶祝澳門回歸祖國二十周年」系列活動。習近平先後到黑沙環政府綜合服務大樓視察民政服務，並到訪學校，期間勸勉學生學好歷史。

習近平出席澳門特區政府歡迎晚宴時發表講話，指出澳門堅持把「一國兩制」原則和澳門實際相結合，令澳門「一國兩制」實踐呈現出許多亮點。習近平在澳門亦有會見澳門特別行政區行政、立法、司法機關負責人。

離開澳門之前，習近平當日還檢閱了解放軍駐澳門部隊，並會見中央駐澳機構和主要中資機構負責人。