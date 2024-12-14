外逃前山西首富田文軍　被英國正式沒收1.2億元資產

在與英國調查當局達成和解後，前山西首富、前「德御系」實控人田文軍，在英規模達1200萬英鎊（約合1.2億港元）的資產正式被英方沒收。據悉，上述資產不及田文軍夫婦在中國犯罪所得的百分之一。



田文軍。（央視新聞）

英國國家打擊犯罪局（NCA）12月10日發佈公告稱，因始終無法提供其在巨額資產來源的合理解釋，田文軍及其妻子郝江波在英國的價值1200萬英鎊的資產，包括英國的兩處豪宅物業、兩棟學生公寓以及多個銀行帳戶中的資金被正式沒收。

之後這些資產的收益將由英國財政部和NCA共同分配，具體的處置方式包括支持當地社區項目、改善公共安全設施、繼續打擊有組織犯罪，以及可能返還給受害人。

公告顯示，田文軍和郝江波仍然是中國公民。NCA懷疑這些資產是在中國實施大規模金融詐騙以及在包括英國和澤西島在內的海外司法管轄區洗錢犯罪所得。

田文軍及郝江波在整個訴訟過程中堅稱未參與任何犯罪活動，英國高等法院最新判定也認為有關洗錢的指控證據不夠充分。

央視在去年1月10日播出的反腐專題片中披露了山西省金融領域系統的一場反腐風暴，涉及山西省農村信用社、城市商業銀行、駐晉銀行、金融監管部門和金融企業等多個系統，波及11個市、50多個縣（市、區），合共立案審查調查涉案人員168名，其中公職人員130人，廳級幹部10名，處級幹部48名，最終有122人受到黨紀政務處分並被移送司法機關。

專題片披露，多間農信社和城商行是腐敗重災區，共20名公職人員收受「德御系」財物，總額逾2億元，包括多名「一把手」。

自2020年6月起，山西地方金融領域反腐風暴啟動。導火索正是不法企業「德御系」引發的金融風險事件。

據內媒報道，現年50歲的田文軍是山西前首富，曾控制山西晉中「德御系」多間公司，從多間農信社、城商行等11間金融機構長期違規融資貸款近2700億元（人民幣，下同）。

造假是「德御系」一大法寶，它設有一個所謂的技術處，這裡炮製的假公章就有上千枚。（央視新聞）

2017年，田文軍違規圈錢被戳破，資金鏈斷裂，給地方帶來重大金融風險，隨後引發了山西金融系統反腐風暴。

田文軍夫婦早在2015年就做好跑路準備，和兩個孩子通過投資移民計劃先後抵達英國，還通過各種方式將大量資產轉移至英國。2022年7月，這一家人開始提交歸化為英國公民的申請。

而為了規避銀監會授信集中度的監管，田文軍就成立若干個企業，用若干個企業互相擔保，互相再編織一些虛假會計報表滿足銀行的信貸條件。

2017年，「德御系」正式暴雷，山西省成立了對應處置領導小組，但此後兩間承接了超百億存量債務的集團也被拖下水。

2020年中，山西農信系統爆發與「德御系」相關的腐敗案，非法貸款挪用造成系統虧空幾百億。2023年11月，山西省農信社正式變身為山西農村商業聯合銀行。不過，「德御系」實際控制人田文軍依然在逃。

2020年4月26日，已經逃亡海外的的田文軍夫妻開始面臨中國的司法訴訟。2020年12月，由田文軍夫婦實際控股的仁東控股在20天內市值蒸發約255億元人民幣。

2021年8月4日，中國警方要求NCA對田文軍夫婦在英國境內的資產進行清查。NCA隨後在兩次民事調查中凍結了該夫婦及其關聯公司的570萬英鎊（約合5600萬港元）現金及多處資產。兩年後，英國高等法院根據NCA的申請簽發了信息披露令，要求他們提供相關資金來源。

今年1月5日，田文軍夫妻申請撤銷披露令，英國高等法院在4個月後開始審理。英國高等法院於2024年8月30日駁回了田文軍夫婦要求NCA撤銷針對他們所控資產信息披露的申請。今年11月，英國國家打擊犯罪局已經正式向英國法院部門立案，申請批准對田文軍夫婦的民事追繳令。