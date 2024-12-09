山西大學外籍男留學生｢摸屁股｣猥褻中國女生 引網民聲討要求驅逐
撰文：鄭寧
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12月8日，一女網民在小紅書發文稱，自己在公共場合遭山西大學外籍留學生「摸屁股」猥褻，再次引發內地網民對在華外籍留學生的聲討。
12月9日，山西大學回應事件表示，該留學生為3年級本科生，目前已被警方拘留，學校也正草擬對該學生的處罰。
女網民在小紅書發文透露，猥褻者為土庫曼斯坦籍的留學生。她表示，監控證據確鑿，而該男留學生卻「死不承認，特別囂張」，並疑似差點與警方發生衝突，導致警方作出掏槍動作。目前該男子已被行政拘留5日。
不過該女網民似乎並不願原諒罷休，向網民提問「請問我該如何讓他開除甚至驅逐」，她表示，希望能保護其所在地區的所有女性同胞，「我在自己生活的城市感到的不安全感誰來負責？被外籍踩在頭上？」「如果這樣的垃圾還留在中國，我不罷休。」
12月9日，山西大學留學生管理辦公室工作人員稱，涉事留學生系該校大三的本科生，已被警方拘留，原因系「這學生在酒吧摸了一女生屁股」。目前校方正在草擬對該學生的處罰。
外籍留學生在中國一向受到優待，但也多次發生案件及輿論風波。2019年，河北工程大學一名外籍留學生猥褻該校一名中國女學生，被處以10天行政拘留，遣送出境。同年，一名加大拿留學生在中國涉毒被捕。此外，山東大學為該校留學生配備3名中國女學伴一事也曾在內地引起輿論風波。
本次事件再次引發網民對外籍留學生的聲討，支持女網民維護權益。
網民討論▼
女學生，是女英雄
幹得好！一定要讓對方牢底坐穿，學校給你的壓力要加倍還回去。
不要退讓，就要給他們教訓，不要覺得我們軟弱
我們國內留學生在外國唯唯諾諾，外國留學生在國內重拳出擊
讓他關完驅逐出去
國內這些學校領導哪裡還有廉恥，為什麼外國人感覺自己高高在上，就是有這些領導在舔，就得驅逐他們
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