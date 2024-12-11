山西大學外籍留學生酒吧猥褻女生　警方：行拘5日兼限期內出境

有網民反映，日前在公共場所被山西大學外籍留學生摸屁股猥褻。女事主稱，閉路電視清楚拍攝到事發一刻，涉事留學生已被警方行拘5日，同時作出限期出境決定。



12月8日，女事主在小紅書發文稱，自己在公共場所被山西大學外籍留學生猥褻，「公共場所推門簾出口處，他在我後面走着，在掀起門簾的一瞬間他的手心朝我，手旋轉了九十度放我臀部，還好監控完全清晰，不然我連立案都難」。

涉事的外籍留學生被警方行拘5日。（微博＠盤子微談）

《新京報》報道，女事主介紹，12月7日與丈夫到酒吧消遣，凌晨2時離開時，在出口處遭一名外籍男生摸屁股，但對方當時不承認猥褻，「然後他一直在說他有兩個孩子，他不會做這種事情，然後他就跟我老公起了肢體衝突，警察看完監控之後就直接把他帶走了」。

女事主稱，涉事的外籍留學生過量飲酒，閉路電視清楚拍攝到他的作案過程。事發翌日，事主到派出所取立案通知書時，被告知該名外籍留學生在派出所耍酒瘋。

女事主稱，警方已立案調查。（小紅書）

涉事的外籍留學生被警方行拘5日。（影片截圖）

知情人稱，涉事留學生因猥褻已被行拘5日，同時公安機關已對其作出限期出境決定。

山西大學留學生管理辦公室工作人員稱，涉事留學生為該校大三的本科生，已被警方拘留，原因是「這學生在酒吧摸了一女生屁股」。校方正在草擬對該學生的處罰決定。山西大學國際教育交流學院表示，將根據警方調查結果嚴肅處理涉事留學生。