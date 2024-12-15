習近平：深入推進黨的自我革命　以刀刃向內的勇氣消除消極影響

新華社報道，12月16日出版的第24期中共黨刊《求是》雜誌將發表中共中央總書記習近平的重要文章《深入推進黨的自我革命》。



文章指出，隨著形勢任務、外部環境變化和黨員隊伍自身變化，黨內不可避免會出現各種矛盾和問題，必須以刀刃向內的勇氣，及時消除各種消極影響，確保黨始終充滿蓬勃生機和旺盛活力。

文章指出，不諱疾忌醫、不文過飾非，及時發現和解決自身存在的問題，就能有力回擊一切利益集團、權勢團體、特權階層的「圍獵」腐蝕。

文章強調，深入推進黨的自我革命，在實踐中需要把握好以下問題。第一，以堅持黨中央集中統一領導為根本保證。第二，以引領偉大社會革命為根本目的。第三，以新時代中國特色社會主義思想為根本遵循。第四，以跳出歷史週期率為戰略目標。第五，以解決大黨獨有難題為主攻方向。第六，以健全全面從嚴治黨體系為有效途徑。第七，以鍛造堅強組織、建設過硬隊伍為重要著力點。第八，以正風肅紀反腐為重要抓手。第九，以自我監督和人民監督相結合為強大動力。