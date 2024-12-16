打邊爐9.9元也能吃出海底撈服務？內地火鍋低價內卷再升級

近年來，內地火鍋市場掀起一場降價潮，許多高端火鍋品牌紛紛捲入價格戰，力求吸引消費者目光。據《觀察者網》、《快科技》、紅餐網等多家內媒報道，知名火鍋品牌海底撈近期在山東臨沂推出名為「沸派．甄鮮小火鍋」的全新平價品牌，主打「人均30+」，最低9.9元（人民幣，下同）即可享用鍋底，標誌著這場火鍋價格內卷的進一步升級。



平價火鍋搶市場 海底撈放低身段

據悉，「沸派．甄鮮小火鍋」採用自助選菜模式，菜品按盤計價，白盤2元、黃盤4元、橙盤6元，消費者可靈活搭配。雖走平價路線，但該品牌仍保留了海底撈一貫的周到服務，例如免費提供紙巾、牙籤等細節，讓不少消費者直呼「真香」。

海底撈2023年財報顯示，其客單價降至99.1元，為近五年最低，顯示出消費者對高價火鍋的需求逐漸減弱。而另一知名品牌譚鴨血，客單價也跌破百元。在價格戰的壓力下，海底撈此舉被視為進一步擴大市場份額的戰略動作。

熱熱鬧鬧打邊爐吃火鍋，是內地消費者最愛的聚餐方式之一。（中新社）

火鍋行業價格戰白熱化

據紅餐產業研究院發布的《火鍋創新發展報告2024》顯示，2023年火鍋行業人均消費從90元降至60至65元，整體呈現降價趨勢。楠火鍋、慫火鍋等品牌也紛紛推出9.9元鍋底、低價菜品吸引客流。牛油鍋底因成本高昂漸被更平價的酸湯鍋底取代，酸湯火鍋店數量同比增長超過40%。

根據窄門餐眼數據，2023年中國新增火鍋店超過20.6萬家，但淨增長僅6.8萬家，顯示市場競爭壓力巨大。專家指出，火鍋價格戰的背後是市場飽和和消費者對性價比的追求，這也讓高端火鍋品牌紛紛「放低身段」。

海底撈是內地知名的連鎖川味火鍋店，更拓展海外市場至韓國、日本、新加坡、美國等。（微博圖片）

新品牌低價試水 維持高端形象

分析認為，海底撈選擇以新品牌「沸派」切入低價市場，是避免主品牌形象受損的策略。一方面，能在激烈的價格戰中吸引價格敏感型消費者；另一方面，保留主品牌的高端定位，維護其長期市場競爭力。透過降低運營成本、簡化服務流程，新品牌能更好適應平價市場的需求。

火鍋行業未來競爭趨勢

面對降價潮，火鍋企業需要通過供應鏈優化和產品創新突圍。紅餐網報道指出，火鍋企業可採用精益管理模式降低成本，同時推出更具特色的新口味鍋底，如結合地域風味的創新口味，吸引消費者的好奇心。此外，穩定的食材供應和高效的運營模式將成為企業突圍的關鍵。