藝人王耿豪赴陸發展返台　以過來人身份揭內幕：製作單位被逼表態

台灣不少藝人赴中國發展，吳慷仁、王心凌、張韶涵、蕭敬騰等賺了不少錢。而奪過金鐘的台灣本土劇男星王耿豪，也曾到中國拍戲8年，最終受不了回到台灣，揭露赴陸三大慘況。



王耿豪出道演藝圈35年，當初憑藉台灣戲劇《濟公活佛》爆紅，後來以《軍官與面具》奪下金鐘獎單元劇男主角獎，是本土劇中的熟面孔，不過他曾離開台灣8年，赴中國拍戲，卻讓他無法適應。

奪過金鐘的台灣本土劇男星王耿豪，也曾到中國拍戲8年，最終受不了回到台灣，揭露赴陸三大慘況。（FB@王耿豪）

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根據《三立新聞網》報導，王耿豪在大陸拍戲時，有3大原因讓他受不了。

一、角色侷限

王耿豪坦言，他口條已經算很字正腔圓，但到了中國還是被說有「台灣腔」，所以只能演華僑、混血兒等外國人的角色。



台灣不少藝人赴中國發展，吳慷仁、王心凌、張韶涵、蕭敬騰等賺了不少錢。（視覺中國）

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二、劇組燒錢搞派頭

王耿豪認為，中國拍戲一集最多只有3至4個演員，但現場有8位攝影師、48個剪接師，拍戲預算很高，但最後成品卻沒有成正比。



三、被逼表態「回歸祖國」懷抱

王耿豪表示，他去中國拍戲時，剛好兩岸關係緊張，不少節目製作單位都被逼表態，雖然他當時沒有被逼，但種種原因讓他受不了，最終回到台灣：「這8年我一直適應不良。」



台灣不少藝人赴中國發展，吳慷仁、王心凌、張韶涵、蕭敬騰等賺了不少錢。（IG@cyndiloves2sing）

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對於吳慷仁今年簽約中國娛樂公司，並到大陸演戲一事，王耿豪直言，台灣戲劇優點就是從業人員水準很高，而且作品都很細緻，但台灣市場沒這麼大，本來就是事實，如果他是吳慷仁，或許他也會這樣做。

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