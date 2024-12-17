澳門回歸25年｜內媒訪駐澳解放軍：與賭場近在咫尺，我們從未踏入

1999年12月20日，飽經滄桑的澳門回到祖國懷抱。作為國家恢復行使主權的象徵，中國人民解放軍駐澳門部隊高擎軍旗，昂首跨過拱北口岸，正式進駐澳門履行防務職務。



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駐澳門部隊氹仔軍營與賭場近在咫尺 軍官：和戰友從未踏進半步

走進駐澳門部隊氹仔軍營，「絕對忠誠、絕對純潔、絕對可靠」的宣傳牌格外醒目。在駐澳門部隊官兵心中，「三個絕對」不僅是隨時可見的口號標語，更是融入靈魂的行動自覺。

進駐25年來，駐澳門部隊官兵忠實履行防務，沒有發生一起違反當地法律法規的事。（羊城晚報）

「對面的賭場近在咫尺，但我和戰友們從未踏進半步。」某連中士梁偉傑說，全連官兵始終保持堅定的政治立場，直面酒綠燈紅的考驗不迷航。

進駐25年來，駐澳門部隊官兵忠實履行防務，沒有發生一起違反當地法律法規的事，沒有發生一起軍地糾紛，被譽為「新時代霓虹燈下的哨兵」。

「澳門駐防環境特殊，必須堅定政治信仰，不斷進行思想上、政治上的革命性鍛造，確保部隊始終保持純潔光榮。」駐澳門部隊政治委員林慶華介紹，駐澳門部隊黨委堅決貫徹習主席關於政治建軍重要指示，著眼於兩種社會制度、兩種意識形態鬥爭，大力加強政治訓練，突顯學好用好習近平強軍思想，不斷紮深紮牢「兩個確立」的思想根子。

近年來，駐澳門部隊常態組織「學習近平強軍思想、做習主席好戰士」活動，廣泛開展把好書讀起來、好故事講起來、好歌唱起來、球賽比起來等文化活動，引導官兵堅定政治信念，做合格的駐澳精兵。

「我們不僅是『一國兩制』偉大方針的見證者、實踐者，更是堅定的捍衛者。」駐澳門部隊某連政治指導員徐可告訴記者，在澳門駐防，堅定信仰、立定腳跟尤為重要。

曾有一架無人機闖入營區 哨兵迅速擊落

每一次走進軍史館，看到那張習主席據槍瞄準的照片，官兵們都會駐足良久。統帥與士兵「同框」的畫面深處，是使命的囑咐托、夢想的召喚。

「作為『一國兩制』偉大事業的建設者和捍衛者，要為維護澳門繁榮穩定發揮『定海神針』作用。」駐澳門部隊司令於長江說，這是領袖的囑託，也是人民的期待。

聚焦使命任務推進作戰準備，駐澳門部隊積極融入聯合作戰體系，滾動修訂完善戰備方案計劃，全面規範部隊戰備值班秩序，建立健全應急響應機制，臨機組織戰備抽查拉動，部隊始終保持高度戒備狀態，具備全時全局遂行任務能力。

前不久，一架無人機闖入營區，執勤哨兵馬彪高度警覺，果斷出手將其擊落。駐澳門部隊緊貼實戰打造應急力量，具備晝夜五分鐘、夜間八分鐘行動能力，年均穩妥處置營門滋擾、無人機擅闖營區等突發事件20餘起，有效維護了營區安全。

隨著無人化、智慧化裝備列裝，駐軍軍事訓練加速實現轉型為「智」、以「智」練兵。

初冬時節，濠江之畔，駐澳門部隊某連官兵正在利用新建的模擬訓練系統，依照實戰條件作戰編組，進行互為條件的「紅藍」對抗訓練。

習近平2019年抵澳門後發表講話（澳門新聞局圖片）

近年來，駐澳門部隊堅決貫徹習主席重要指示精神，緊盯時代之變、科技之變、戰爭之變，在推開模擬化、網絡化、對抗性訓練的基礎上，融合多要素、多專業協同作戰，利用科技手段、體系思維助力戰鬥力生成。

這是近年來駐澳門部隊實戰化練兵的鏗鏘足跡：多次與澳門警方聯演聯訓，連續兩年承辦中國－東協中青年軍官交流團參訪任務，走出國門參加聯演聯訓，部隊備戰打仗能力更加過硬，遂行多元軍事任務能力不斷提升。

25年風雨歷程，駐澳門部隊用嚴格要求和努力訓練，贏得了澳門市民的尊重和信賴，鍛造出一支能打仗打勝仗的威武之師。

今年5月1日，駐澳門部隊氹仔營區，人潮湧動，掌聲如雷。

駐澳門部隊軍營開放日活動現場，狙擊手在火力打擊展示環節，透過大螢幕與現場嘉賓遠程互動，精準命中指定目標。

大三巴是澳門必睇景點。（資料圖片）

這份與澳門市民的魚水深情，背後是駐軍25年來用真心換真情、以實幹換信任的不懈努力。

今年是駐澳門部隊某連三級士官長孟維華成為護旗兵的第14年。每次看到五星級紅旗在澳門上空迎風飄揚，他都會感到無比自豪。

2016年，孟維華首次走進澳門當地學校，協助訓練國旗手。八年來，他和戰友們已累計為澳門大中小學訓練了千餘名國旗手。

如今，以澳門青少年為主體的常態國旗手培訓，已拓展至教職員工和公務員群體，澳門各大中小學每週都會組織升國旗儀式，鮮豔的五星級紅旗高高飄揚。

「謝謝解放軍叔叔，這裡就像我的家，明年我還要來！」今年7月，澳門青年學生軍事夏令營結束時，中學生許多加說。

戰術訓練、野外拉練、實彈射擊、參觀軍史館……一週時間裡，150餘名澳門青年學生走進駐澳門部隊體驗軍營生活，留下了難忘的「迷彩記憶」。

不間斷參與特區公益活動，力所能及為澳門社會事業貢獻力量，組織義務植樹20次、無償捐血90萬餘毫升、愛心捐贈56萬元，血濃於水的同胞情愈發深厚。

出席特區政府、中央駐澳機構及愛國愛澳社團等重要慶典，組織文藝公演23場次，利用傳統節慶與澳門商會、街坊會等社團交流聯誼，澳門民眾認同感歸屬感持續增強。

在駐澳門部隊氹仔營區有一座軍事展覽館，裡面展示人民軍隊的歷史和駐澳門部隊履行國防的生動實踐。開館十年來，已有近15萬人次前來參觀。 「我們的祖國一定會越來越好」「我愛你中國」「我也想參軍」…翻看展覽館的留言簿，不少澳門市民留下了真摯感言。

這兩年，駐軍還上線了軍事展覽館「數字展廳」「VR史館」，讓澳門各界「指尖上」「沉浸式」了解黨史軍史，涵養家國情懷。

駐澳無小事，事事連政治

駐澳門部隊物資採購供應站內，有一間20來平方公尺的榮譽室，裡面陳列著包括集體一等功在內的30多項榮譽表彰。

每天往返於濠江兩岸，物資採購供應站負責為澳內部隊籌措和運輸各類物資和副食品，誘惑無時不有，考驗無所不在。全站官兵始終嚴格遵守法規，並履行「紅管家」職責。

駐澳無小事，事事連政治。這些年，駐軍始終將依法治軍、從嚴治軍根植於心、實踐之於行，擦亮「威武文明之師」名片。

清晨，走在駐澳門部隊的營區，聽到營區外的車水馬龍聲，卻聽不到軍號聲。集合、點名、出操，一切都在「靜悄悄」中進行。

李家超指一定會到澳門祝賀新任特首岑浩輝（梁鵬威攝）

原來，為尊重澳門市民生活習慣，部隊一直保留著將早操喊口令、喊番號調整到晚點名前的習慣，盡量做到輕聲響、不擾民。

進駐以來，駐軍官兵積極適應澳門特殊的人文環境和法治環境，以高度的自覺自律做到守紀如鐵——將基本法、駐軍法等法律法規作為入門課、必修課，每週組織條令法規學習，每月上好法制教育課，每年開展「條令法規月」活動。

如今，「辦事依法、處事守法、遇事找法」已成為駐澳官兵的行為準則。

近五年來，駐軍三萬台次車輛、12萬人次進出澳門，官兵嚴守交通、海關等法令，無一起走私問題，無一起車輛事故。

針對在「一國兩制」條件下面臨的一系列新情況、新問題、新考驗，駐軍出台人車管理、上網用網、出入境安檢等13項管理措施，開展正規「四個秩序」活動，依據新規新策細化規範60項工作秩序，為新情勢下依法駐軍、從嚴治軍提供了更完整的製度保障。

令嚴方可肅軍威，命重始足整綱紀。 25年來，駐軍官兵全面從嚴、一嚴到底，將鐵的紀律刻印於心底，轉化為日常習慣和行動準繩，贏得了澳門社會各界的廣泛讚譽。