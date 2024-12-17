澳門回歸25年｜李家超：一定去祝賀岑浩輝 形容港澳情如手足
撰文：馮子健
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澳門在本月20日（星期五）將迎來回歸祖國25周年。國家主席習近平將於12月18日至20日到澳門，出席慶祝澳門回歸祖國25周年大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮，並視察澳門特區。特首李家超今日（17日）表示，一定會去澳門祝賀候任澳門特首岑浩輝上任，會出席澳門新一屆特區政府的成立，予以祝賀及支持。他表示港澳情如手足，會在岑浩輝上任後在不同領域溝通及合作，認為港澳優勢互補，合作空間無限。
李家超：港澳情如手足、往來頻密
岑浩輝將於本月20日，在國家主席習近平監誓下宣誓就任。李家超今日表示，會到澳門祝賀岑浩輝上任，指港澳情如手足，兩地市民往來頻密，會保持緊密溝通，相信很多方面都可以傾談合作，將來溝通機會很多。
李家超指，香港及澳門有良好經驗及根基，兩地都同意就大灣區高度融合要共同努力，均認為國家機遇是需要把握的發展機遇，認為港澳優勢互補下合作空間無限。李又指，會出席澳門新一屆政府成立，會在岑上任後開展溝通及合作。
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