大馬潛水勝地發現中國男子遺體　背囊藏3塊磚頭　警列突然死亡案

一名中國籍男子在馬來西亞仙本那馬布島（Mabul Island） 附近海域失蹤，當地海警搜索後，在水下約17米處發現失蹤者遺體，打撈後發現其隨身的背包內有3塊磚頭。仙本那警方已列作突然死亡案，並展開調查。



馬布島是馬來西亞仙本那的熱門潛水勝地。仙本那警方稱，12月13日，一名30多歲中國籍男子在馬布島附近海域失蹤，海警隊在附近度假村潛水員的協助下展開搜救，並在水下約17米處發現該名男子的遺體。

仙本那海警隊在馬布島附近海域打撈起一具中國籍男子遺體。（南方都市報）

警方透露，該男子衣著整齊，背著灰色背包，包內有3塊磚頭。當局已經展開調查，並將此案列為突然死亡案。

《南方都市報》報道，12月17日，中國駐哥打基納巴盧總領事館工作人員證實事件，並表示該領館已按照有關規定積極處置此案，並為當事人家屬提供領事保護與協助。有馬來西亞當地媒體報道稱「遇難男子來自廣東」，對此，領館回應稱當事人並非廣東遊客。